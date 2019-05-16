Зірка "Голосу країни" представила Вірменію на Євробаченні-2019: відео виступу

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Srbuk представила Вірменію на Євробаченні-2019
Srbuk представила Вірменію на Євробаченні-2019 / eurovoix.com

В ізраїльському Тель-Авіві стартував перстижний вокальний конкурс Євробачення-2019. У четвер, 16 травня, відбувся другий півфінал, який відкрила співачка Србуї Саргсян.

Дівчина відома українцям завдяки участі у шоу "Голос країни-8". Тоді Србуї Саргсян потрапила до команди Потапа та разом із зірковим тренером пройшла у фінал шоу. Однак вибороти перемогу їй так і не вдалось. 

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На цьому запальна співачка не зупинилась. Вже у 2019 році вона успішно пройшла національний відбір та під псевдонімом Srbuk вирушила представляти Вірменію на Євробаченні. Під час другого півфіналу Србуї Саргсян представила свою ритмічну пісню Walking Out. До композиції артистка створила ефектну постановку, яка вразила глядачів вогняним шоу. 

Євробачення-2019: другий півфінал дивитись онлайн – виступ Srbuk

 

 

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Теги: LifeStyle Євробачення 2019 Музика
Джерело: LifeStyle 24
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