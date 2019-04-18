Зірка "Гри престолів" Джейсон Мамоа поголив бороду: несподіване відео

Голлівудський актор Джейсон Мамоа, найбільш відомий за роллю кхала Дрого у серіалі "Гра престолів", вирішив кардинально змінити імідж. Зірка перед камерою поголив свою бороду, символічно розпрощавшись із сагою.

Джейсон Мамоа отримав чималу популярність завдяки фільму "Аквамен", який з'явився на телеекранах у 2018 році. Та, мабуть, найбільший успіх йому принесла робота у "Грі престолів". Як в одній, так і в другій кінострічках Джейсон Мамоа постав перед кіноманами з бородою. Тому зміна його образу здивувала мережу.

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На своїй сторінці в Instagram актор поділився відео, на якому видно, як він поголив знамениту бороду. У дописі Джейсон Мамоа не тільки символічно розпрощався із відомими ролями, але й закликав підписників задуматись про охорону навколишнього середовища.

"До побачення Дрого, до побачення Аквамен! Я зголюю цього звіра, тому що треба щось змінювати. Зміни на краще заради моїх дітей, твоїх дітей, всього світу. Внесімо позитивні зміни у здоров'я нашої планети. Давайте очистимо наші океани, нашу землю. Приєднуйтесь до мене у цьому. Позбудьмося пластика", – заявив Джейсон Мамоа.

Мабуть, така зміна іміджу улюбленого актора засмутила чималу кількість прихильників. Однак у мережі активно підтримали його ініціативу та заявили, що з таким образом Джейсон Мамоа виглядає привабливіше.

Джейсон Мамоа після і до зміни іміджу

Дивіться повне відео, як Джейсон Мамоа розпрощався зі своєю знаменитою бородою:

Що таке "Гра престолів"?Фентезійний серіал, створений на основі циклу романів "Пісні льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін написав перший роман у 1996 році, серіал вийшов на екрани лише через 15 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.



Прем'єра фінального 8 сезону серіалу "Гра престолів" відбулась на телеканалі HBO 14 квітня 2019 року. Згідно з анонсом, серіал буде містити всього 6 серій тривалістю близько 7 годин.