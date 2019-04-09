Зірка "Гри престолів" Емілія Кларк перенесла інсульт: з'явилися фото з лікарні

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Емілія Кларк
Емілія Кларк / www.cbsnews.com

Головна героїня серіалу "Гра престолів" Емілія Кларк зізналася, що у 24-річному віці перенесла операції на головний мозок та інсульт, після якого дивом вижила. Акторка показала фото з 2011 року, які зроблені під час її госпіталізації.

Емілія вперше показала фотографії з лікарні, де її рятували після інсульту, в ефірі CBS Sunday Morning

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На одному зі знімків видно на голові акторки катетер для виведення післяопераційної рідини. В інтерв'ю Кларка зізналася, що її персонаж Дейєнеріс Таргаріен і робота чимось врятували її від думки про власну смерть.

Емілія Кларк
Емілія Кларк / CBS News

Раніше в інтерв'ю The New Yorker Емілія згадала, що все почалося після зйомок першого сезону "Гри престолів". Сильний головний біль та нудота застали Емілію Кларк під час тренування у спортзалі. Швидка одразу ж доставила її у відділення невідкладної допомоги. МРТ показало, що в актриси аневризма, а лікарі запевнили, що потрібна термінова операція.

Я повинна була підписати дозвіл на операцію. Пам'ятаю, подумала: "Операція на мозку?". Я була дуже зайнятою життям – у мене не було часу на операцію на мозку! Але врешті-решт я заспокоїлася і підписала, а потім втратила свідомість. Наступні три години хірурги займалися відновленням мого мозку,
– розповіла Емілія Кларк.

Емілія Кларк
Емілія Кларк / CBS News

Під час знімання другого сезону серіалу, лікарі виявили у знаменитості другу аневризму. Так, їй довелося перенести операцію ще раз.

"Коли мене розбудили, я кричала від болю. Процедура провалилася. У мене була сильна кровотеча, шанси вижити зменшувалися з кожною хвилиною. Потрібно було робити трепанацію черепа. Відновлення було ще більш болючим, ніж після першої операції. Частини мого черепа були замінені титановими пластинами – у мене величезний шрам, що йде через всю голову", – розповіла Емілія Кларк.

Емілія Кларк
Емілія Кларк / CBS News

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Теги: LifeStyle Голлівуд Гра престолів
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