Зірка "Гри престолів" Емілія Кларк приміряла незвичний образ для глянцю: фото

Поки всі прихильники серіалу "Гра престолів" в очікуванні завершальних серій саги, головні актори отримують чимало заманливих пропозицій. Так, "Мати драконів" Емілія Кларк погодилась на зйомку для глянцю, примірявши досить пікантний образ.

Як відомо, 13 травня в Україні відбудеться прем'єра 5 серії популярного серіалу "Гра престолів". Та поки увага кіноманів прикута до саги, голлівудські актори, які зіграли головні ролі в сазі, не припиняють дивувати ЗМІ. Зокрема, Джейсон Мамоа вирішив поголити легендарну бороду, а Кіт Гарінгтон зізнався, що улюбленою його сценою була смерть героїні Роуз Леслі.

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Не менше приголомшила і "Мати драконів" Емілія Кларк, яка днями взяла учать у пікантній зйомці для американського видання Flaunt Magazine. Знаменита акторка приміряла світлу сукню з чималим декольте та лаковим широким поясом. Сексуальності Емілії Кларк додавали відсутність спідньої білизни та плащ, який вона приспустила на плечі.

До такого зухвалого образу стилісти глянцю підібрали екстравагантний аксесуар – намисто у формі змії. Зірці "Гри престолів" зробили укладку волосся з мокрим ефектом та макіяж з акцентом на губи. Виглядала Емілія Кларк дуже звабливо.



Емілія Кларк у пікантній зйомці / Flaunt Magazine



"Мати драконів" Емілія Кларк / Flaunt Magazine



Акторка Емілія Кларк у звабливій фотосесії / Flaunt Magazine

Що таке "Гра престолів"?

Фентезійний серіал, створений на основі циклу романів "Пісні льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін написав перший роман у 1996 році, серіал вийшов на екрани лише через 15 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.



Прем'єра фінального 8 сезону серіалу "Гра престолів" відбулась на телеканалі HBO 14 квітня 2019 року. Згідно з анонсом, серіал буде містити всього 6 серій тривалістю близько 7 годин.