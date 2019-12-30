Зірка "Гри престолів" Ендрю Данбар спростував новини про свою смерть: деталі скандалу

У переддень католицького Різдва всі закордонні ЗМІ поширили інформацію, що дублер серіалу "Гра престолів" Ендрю Данбар помер. Однак днями зірка саги відреагував на новини та назвав їх фейковими.

Що сталось з Ендрю Данбаром

Як відомо, Ендрю Данбар був дублером актора Альфі Аллена, який неперевершено зіграв роль Теона Грейджоя. Чоловіку пророкували чималу славу, адже його майстерні перевтілення вражали творців "Гри престолів".

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Одразу після католицького Різдва всі західні ЗМІ були ошелешені від новини: Ендрю Данбар помер у віці 31 року. За даними авторитетних ЗМІ, смерть актора настала у його будинку в ірландському місті Белфаст. Причин раптової загибелі та деталей інсайдери не розголошували, а колеги Ендрю поквапились висловлювати співчуття його родичам.

Найбільше його запам'ятають за його добру душу та як натхненну особистість. Дякую за все, що ти зробив для нас, Ендрю. Ми будемо дуже сумувати за тобою,

– зазначив актор Ендрю Макклей.

Не менший ажіотаж зробили прихильники зірки "Гри престолів" у мережі. Вони засипали інстаграм-сторінку Ендрю Данбара скорботними повідомленнями, які прокоментував сам актор.

Як Ендрю Данбар відреагував на новини про його смерть

29 грудня актор Ендрю Данбар звернув увагу на чималу активність на приватній сторінці. Новини про смерть ошелешили його, тому зірка "Гри престолів" вирішив особисто спростувати всі чутки.

За його словами, журналісти отримали інформацію від медиків, які констатували смерть іншого ірландця з іменем Ендрю Данбар. Через свята він вчасно не побачив резонансних новин, тому поквапився заспокоїти своїх прихильників, запевнивши, що з ним все добре. Водночас Ендрю публічно звернувся до родичів загиблого зі словами співчуття.

Зі мною все гаразд. Так, дивно, що я мушу це писати, але сьогодні я отримав багато повідомлень про те, що помер. Зрозуміло, що це фейк, але через ледачу журналістику моє фото було у новинах про смерть людини з таким же іменем. Мені просто хотілося усунути будь-яку плутанину і висловити співчуття його родині та друзям,

– заявив Ендою Данбар.

Наразі невідомо, чи буде актор подавати судовий позов проти іноземних таблоїдів, які поширили фейкові новини про його смерть.