Зірка "Гри престолів" Кіт Харінгтон офіційно затверджений на роль у новому фільмі Marvel

Зірка серіалу "Гра Престолів" Кіт Харінгтон приєднається до кіновсесвіту Marvel. Британського актора затвердили на одну із ролей у новому фільмі "Вічні" ( Eternals).

Разом з Харінгтоном у фільмі будуть зніматися голлівудські діви Анджеліна Джолі і Сальма Хаєк. Про це повідомив американський продюсер і глава Marvel Кевін Фейдж на презентації нових проектів студії на виставці D23. Прем'єра "Вічних" запланована на листопад 2020 року і вийде в рамках нового етапу кінематографічного всесвіту Marvel.

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"Вічні" – раса супергероїв, створена художником Джеком Кірбі, що з'явилася в коміксах видавництва Marvel Comics вперше у 1976 році. Усі герої мають надможливості: політ, левітація, телепортування, контроль свідомості та інші.

Додамо, що у новому екранізованому проекті Кіт Харінгтон зіграє Чорного лицаря Дейна Вітмена.