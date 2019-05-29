Зірка "Гри престолів" Кіт Харінгтон потрапив в реабілітаційний центр: деталі госпіталізації

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Кіт Харінгтон в ролі Джона Сноу у "Грі престолів"
Кіт Харінгтон в ролі Джона Сноу у "Грі престолів" / HBO

Знаменитий британський актор Кіт Харінгтон не впорався зі стресом у зв'язку із завершенням серіалу "Гра престолів", через що поїхав на лікування в Коннектикут, США. Там серіальний "Джон Сноу" боротиметься з алкогольною залежністю, стресом та депресією.

Кіноактор надто особисто перейнявся завершенням проекту HBO, оскільки провів там майже 10 років, через що потрапив в емоційну "пастку". Про це повідомили у виданні Page Six.

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Наразі він проходить лікування в реабілітаційному центрі Коннектикута Prive-Swiss, де його підтримує дружина Роуз Леслі, що також раніше брала участь в зніманнях серіалу.

Він усвідомив, що це – кінець, але ж він трудився над шоу так багато років поспіль. І що робити далі? Тепер він знаходиться в клініці, в основному, щоб впоратися зі стресом і виснаженням, а також алкогольною залежністю… Всі його близькі дійсно вважали, що йому слід відпочити. Зараз йому просто потрібні тиша і спокій,
– повідомили інсайдери видання.

У центрі здоров'я Кіт Харінгтон практикує усвідомлену медитацію і проходить когнітивно-поведінкову терапію вже близько місяця.

"Кіт вирішив використати перерву в роботі, щоб провести час в ретриті (період особистого чи групового усамітнення для духовної чи психологічної роботи над собою – LifeStyle 24) і розібратися з деякими особистими проблемами", – повідомив представник Харінгтона.

Що таке "Гра престолів"?Фентезійний серіал, створений на основі циклу романів "Пісні льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін написав перший роман у 1996 році, серіал вийшов на екрани лише через 15 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.

Прем'єра фінального 8 сезону серіалу "Гра престолів" відбулась на телеканалі HBO 14 квітня 2019 року. Серіал містив всього 6 серій тривалістю близько 7 годин. Попри чималу популярність саги після фінальних епізодів прихильники звернулись із вимогою перезняти кінцівку.

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Теги: LifeStyle Гра престолів Новини LifeStyle Голлівуд
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