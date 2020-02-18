Зірка "Гри престолів" Крістофер Хівью зіграє у серіалі "Відьмак"

Чутки про те, що зірка саги "Гра престолів" приєднається до акторського складу нового серіалу "Відьмак" поширилися мережею кілька тижнів тому. Тепер інформація офіційно підтвердилася – Крістофер Хівью отримав свою роль.

Про те, що Крістофер Хівью, який відомий роллю Тормунда у телесеріалі "Гра престолів", зіграє у новому популярному проєкті "Відьмак" повідомляє видання Redanian Intelligence.

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Нагадаємо, наразі знімальна група працює над фільмуванням другого сезону серіалу, який побачить світ не раніше, ніж навесні 2021 року. Так, до нових епізодів у "Відьмаку" приєднаються нові персонажі, роль одного з яких дісталася Крістоферу Хівью.

Відомо, що норвезький актор зіграє Нівеллена. За історією, цей герой є вихідцем з родини аристократів. Однак за злочин, який скоїв в дитинстві, був проклятий. Його історія існування створена і натхненна казкою "Красуня і чудовисько".