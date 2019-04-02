Зірка "Гри престолів" Мейсі Вільямс прикрасила обкладинку глянцю: ефектні фото

Одна з головних героїнь культового серіалу сучасності "Гра престолів" прикрасила квітневу обкладинку популярного глянцю S Magazine. 21-річна Мейсі Вільямс постала в ефектних образах на сторінках журналу, а також розповіла про зйомки протягом 10 років.

Перші знімки, які з'являться на сторінках квітневого випуску журналу S Magazine, знаменита актриса опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Для обкладинки фотограф Rankin обрав портретний знімок 21-річної Мейсі Вільямс. Напередодні виходу фінального сезону серіалу "Гра престолів" дівчина знялася у яскравій фотосесії зі звичним рожевим кольором волосся та в різних ефектних вбраннях від знаменитих брендів.



Мейсі Вільямс / Instagram / @maisie_williams

Щодо серіалу "Гра престолів" Мейсі Вільямс зізнається, що зйомки останнього сезону були дуже емоційними.

Коли я приїхала знімати свою фінальну сцену, я помічала, як багато людей приховують сльози … Це був дійсно прекрасний день і для мене була справді велика кінцева сцена. Відчувалося, що саме час попрощатися з Арією,

– зізнається одна з головних героїнь серіалу "Гра престолів".

У фотосесії для S Magazine Мейсі Вільмс знімалася у вбраннях від Louis Vuitton, прикрасах від Cartier, взутті від Jimmy Choo та в цілісних образах від Gucci.



Мейсі Вільямс у комбінезоні та чоботах від Louis Vuitton / S Magazine



Мейсі Вільямс у чоботах від та прикрасах від Cartier / S Magazine