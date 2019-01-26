Зірка "Гри престолів" Мейсі Вільямс прокоментувала фінальний сезон серіалу

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Зірка "Гри престолів" Мейсі Вільямс
Зірка "Гри престолів" Мейсі Вільямс / www.hbo.com

Британська акторка, зірка культового серіалу "Гра престолів" Мейсі Вільямс вирішила підігріти цікавість кіноманів до фінального 8 сезону. Під час інтерв'ю телевізійна Ар'я Старк розповіла свої враження від зйомок.

Як і всі знаменитості, які постали у популярному серіалі "Гра престолів", Мейсі Вільямс не хотіла б прощатись із проектом. Вона розповіла Sky News, що з тривогою очікує на день, коли всі серії фінального 8 сезону вийдуть у світ. Але "все хороше колись має закінчуватись", переконана Мейсі Вільямс.

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Зірка не оминула популярне питання, чи будуть прихильники саги задоволені від розв'язки "Гри престолів". Мейсі Вільямс зізналась, що завершення серіалу може розчарувати кіноманів. 

Це дійсно дивно: коли все відзнято, і щодня наближається час прем'єри останнього сезону, воно досі є частиною мого життя. Я не впевнена, що хтось буде задоволений від фіналу. Ніхто не хоче, щоб це закінчувалося, адже так? Але я дуже пишаюся фінальним сезоном,
– зазначила Мейсі Вільямс. 

Водночас акторка дотрималась умов контракту з каналом HBO та не розсекретила деталей сюжету. Відтак всі прихильники "Гри престолів" вже з 14 квітня 2019 року спостерігатимуть, як розвиватимуться події саги в останньому 8 сезоні. 

Дивіться тизер 8 сезону "Гри престолів": відео онлайн

Що таке "Гра престолів"?Фентезійний серіал створений на основі циклу романів "Пісня льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін почав писати перший роман у 1991 році, серіал вийшов на екрани лише через 20 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Гра престолів
Джерело: Lifestyle
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