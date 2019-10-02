Зірка "Гри престолів" показав свій скандинавський будинок в Беверлі-Гіллз: фото стильного дому

Ніколай Костер-Валдау є одним із найвідоміших данських акторів, адже він зіграв головну роль у культовому серіалі "Гра престолів". Після зйомок у багатосерійній стрічці його кар'єра активно пішла вгору, тому данець переїхав до Каліфорнії, однак навіть там він зробив для себе та своєї сім'ї скандинавський затишок.

49-річний данський актор, який зіграв роль Джеймі Ланністера у серіалі "Гра престолів", нещодавно придбав нерухомість у штаті Каліфорнія, США. Однак, як повідомляє видання Architectural Digest, в інтер'єрі будинку переважає скандинавський дизайн і в домі точно немає золотих левів та кубків для вина.

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Ніколай Костер-Валдау облаштував свій каліфорнійський маєток в дусі своєї батьківщини. Ймовірно, його дружині та дітям комфортніше жити в країні з кардинально іншим темпом, ніж Данія, знаючи, що повернувшись додому вони відчуватимуть "хюґе".

Актор зізнався, що під час покупки нерухомості його підкупив басейн та великий задній двір. За його словами, жителі Данії проводять на вулиці так багато часу, як тільки можуть.

У Каліфорнії мені дуже подобається користуватися відкритим простором – в басейні я можу провести весь день,

– зізнався актор під час інтерв'ю.

А що стосується інтер'єру, головними вимогами до дизайнерів були – зручність і простота у всьому. Тому у спальні Ніколая Костер-Валдау немає зайвих деталей, а стіни пофарбовані у білий колір. Вітальня, офіс і ванна кімната також облаштовані у стилі мінімалізму – світлі відтінки, дерев'яні меблі та багато світла – все це нагадує акторові його рідну Данію.

Фото: Architectural Digest