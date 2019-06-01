Зірка "Гри престолів" Річард Брейк скасував поїздку до України: відома причина

Голлівудський актор Річард Брейк, який зіграв роль Короля Ночі у популярному серіалі "Гра престолів" (Game of Thrones), не приїде до України. Відтак прихильники саги не зможуть поспілкуватись з ними під час фестивалю Kyiv Comic Con.

Таку заяву оприлюднили організатори фестивалю. За словами представників Kyiv Comic Con, у Річарда Брейка близького родича госпіталізували у критичному стані, відтак зірка "Гри престолів" повинен залишитись зі своєю родиною.

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Завтра зранку ми мали їхати зустрічати Річарда Брейка, замість цього отримали повідомлення: його найближчого члена родини госпіталізовано в критичному стані, і він не зможе приїхати... Ми розуміємо і розділяємо величезне розчарування тисяч прихильників,

– йдеться в офіційній заяві.

Окрім цього, організатори фестивалю додали відео, записане Річардом Брейком для українських прихильників. У ролику голлівудський актор вибачився перед тими, хто придбав квитки на Kyiv Comic Con та з нетерпінням очікував зустрічі зі своїм кумиром. Водночас зірка "Гри престолів" запевнив, що колись він все ж приїде до Києва та компенсує розчарування його фан-групи через скасовану зустріч.

Представники Kyiv Comic Con запевнили, що всі кошти, витрачені на автограф-сесію з Річардом Брейком та фото з ним, повернуть.

"У програмах фестивалю і в розкладі зустріч із Річардом залишиться, бо програмки, плакати і листівки з Річардом вже надруковано. Спробуємо чимось закрити дірки в розкладі, але це ніяк вже не розрадить. Зараз наші думки з Річардом і його родиною. Ми обов'язково зранку сконтактуємо з системою продажів квитків, аби вони допомогли автоматично повернути кошти всім, хто купував фото і автографи з Річардом вже в цю п'ятницю. Ще раз приносимо свої вибачення. Це найгірше, що ставалося з нашим фестивалем за 5 років", – додали організатори.

Про приїзд Річарда Брейка до України стало відомо на початку квітня 2019 року. Організатори заявили, що у рамках Kyiv Comic Con відбудеться зустріч з Королем Ночі. Захід мав пройти з 1 до 2 червня. Вартість вхідного квитка становила 350 (за 1 день) та 550 гривень (за 2 дні). А от участь в автограф- та фотосесії з Річардом Брейком додатково обійшлась кіноманам у 250 гривень.

Що відомо про Річарда Брейка?

54-річний Річард Брейк зіграв у понад 60 кінострічках. Зокрема, "Бетмен: Початок", "Doom", "Kingsman: Таємна служба", "Тор: Царство темряви", "Чорна Орхідея", грає епізодичні ролі в серіалах "Надприродне", "Грімм". Та, мабуть, найбільшу популярність йому принесли зйомки відомого серіалу "Гра престолів", де актор перевтілився у Короля Ночі.