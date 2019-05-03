Зірка "Гри престолів" Софі Тернер одружилась в комбінезоні української дизайнерки BEVZA

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Софі Тернер
Софі Тернер / Instagram / @sophiet

Британська кіноактриса Софі Тернер цими днями вразила світ радісною новиною! Після музичної церемонії вручення нагород Billboard Music Awards вона одружилась зі своїм коханим Джо Джонасом у Лас-Вегасі. Але для особливої події вона вирішила обрати теж особливий образ.

І на радість українській фешн-індустрії, 23-річна Софі обрала білий атласний комбінезон від українського бренду BEVZA. Про це повідомив чоловік засновниці бренду Світлани Бевзи, Володимир Омелян, у своєму Facebook.

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Гірко молодятам! Чи любите Ви серіал Гра Престолів, як люблю його я? А чи знаєте Ви, що головна героїня цього серіалу, Софі Тернер, яка зіграла Сансу Старк, сьогодні таємно вийшла заміж? І вся американська і британська преса навперебій захоплено пише, що під вінець вона пішла у чарівному білому вбранні від українського дизайнера BEVZA! Вітаю, моя кохана! Українці не лише вміють створювати сюжети крутіші за американські блокбастери, але й бути на вершині світової моди і стилю!
– йдеться у дописі міністра інфраструктури України.

У Vogue Ukraine розповіли, що комбінезон бренду BEVZA представлений в новій осінньо-зимовій колекції, яку Світлана Бевза показала кілька місяців тому в Нью-Йорку. Колекція має назву CLOSET і присвячена мінімальному набору речей, який повинен бути в гардеробі кожної дівчини.

BEVZA
Bevza осінь-зима 2019/2020

Свій весільний образ наречена Софі Тернер доповнила золотими туфлями-мюлі Loeffler Randall і фатою. Джо Джонас у свою чепну одягнув сірий класичний костюм з білою сорочкою.

 

Додамо, що весільна церемонія молодят була доволі скромною – на ній зібрались лише найближчі родичі та друзі, а дійство проходило в одній з капличок Лос-Анджелеса. Ведучим церемонії був артист, який копіює Елвіса Преслі. А перший відеоролик з весілля Софі і Джо з'явився на Instagram-акаунті ді-джея Diplo.

 

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Теги: Новини України LifeStyle Гра престолів Стиль і мода Мода Зіркові весілля
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