Зірка "Гри престолів" Софі Тернер показала перше весільне фото

Голлівудська акторка Софі Тернер, найбільш відома за роллю Санси Старк у "Грі престолів", та музикант Джо Джонас одружились. Сьогодні, 4 липня, зірка поділилась розкішним фото з весільної церемонії.

Хоч знаменита голлівудська пара офіційно одружилась ще в травні 2019 року в Лас-Вегасі, однак на цьому святкування не завершились. Минуло всього кілька місяців, як Софі Тернер і Джо Джонас повторно пішли до вівтаря. Закохані зробили це у Франції, запросивши на церемонію найближчих родичів і друзів.

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Досі Софі та Джо не публікували знімків з урочистого заходу, а у мережі ширились тільки фото, зроблені потай папараці. Окрім цього, на прохання зірок жоден із гостей не опублікував спільне фото з молодятами. Однак у четвер, 4 липня, знаменита пара вирішила поділитись чарівним кадром із весілля.

Містер і місіс Джонас, – мило підписала фото Софі Тернер.

Відомо, що церемонія відбулась у Франції в суботу, 29 червня. Софі Тернер і Джо Джонас обрали для весілля старовинний маєток у Провансі. Згідно із фото, опублікованих подружжям, до вівтаря акторка пішла у розкішній білій сукні від бренду Louis Vuitton з чималим декольте та мереживом. Зірка "Гри престолів" підібрала лаконічну фату до розкішної сукні. Водночас Джо Джонас постав перед гостями у класичному чорному костюмі та такій же сорочці.

Згідно з даними західних ЗМІ, на весільну церемонію пара запросила братів нареченого Ніка Джонаса з дружиною Пріянкою Чопрою, Кевіна Джонаса з Даніель, зірку "Гри престолів" Мейсі Вільямс та модель Ешлі Грем з чоловіком. Після урочистої частини всі знаменитості розважались на вечірці, влаштованій на території маєтку.