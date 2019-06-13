Зірка "Гри престолів" Софі Тернер прокоментувала чутки про роман з Мейсі Вільямс

Голлівудська акторка Софі Тернер, яка отримала світову славу завдяки ролі Санси Старк у "Грі престолів", зізналась, що читала у мережі чимало припущень про роман з її подругою Мейсі Вільямс. Вперше зірка вирішила прокоментувати всі чутки.

Зробила вона це в ефірі програми американського коміка Конана О'Браєна, передає Harpers Bazaar. Софі Тернер розповіла, що насправді Мейсі Вільямс стала для неї дуже близькою подругою. Сприяли цьому і ролі в серіалі "Гра престолів", де акторки були сестрами Старк.

Читайте також: Зірка "Гри престолів" Софі Тернер змінилась до невпізнання: фото

Під час зйомок останнього сезону саги Софі та Мейсі вирішили навіть пожартувати з колег, які теж припускали, що між акторками вже далеко не дружні стосунки. Дівчата ледь не поцілувались на знімальному майданчику, що ще більше підігріло чутки.

Ми знали про це. Ми вирішили підіграти. Під час зйомок однієї з сцен прямо посеред дублю ми зробили вигляд, що збираємося поцілувати один одного. Нам хотілося побачити, яку реакцію це викличе. Але знаєте що? Це "Гра престолів", інцест для неї звична справа, так що всі вдали, що все нормально,

– розповіла Софі Тернер.

Ведучий шоу Конан О'Браєн запитав, чи це насправді був жарт. Софі Тернер із сарказмом заявила: "Ну, знаєте, просто іноді так хочеться поцілувати найкращу подругу". У програмі акторка жартома зізналась, що після такого ажіотажу планує колись зняти фільм про дружбу з Мейсі Вільям та неодмінно використає цю фразу про поцілунок.

Раніше Софі Тернер розповідала журналістам, що мала затяжну депресію через комплекси та критику. Тоді акторка навіть задумувалась про самогубство. Допомагала у важкі моменти її подруга – Мейсі Вільямс, яка розраджувала Софі Тернер.

Проблеми із депресією були і в самої Мейсі. Акторка зізналась, що вона не змогла витримати раптову славу після її дебюту в "Грі престолів". Тому знаменита британка ще вагається, чи продовжувати свою кар'єру в Голлівуді.

Що таке "Гра престолів"?

Фентезійний серіал, створений на основі циклу романів "Пісні льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін написав перший роман у 1996 році, серіал вийшов на екрани лише через 15 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.



Прем'єра фінального 8 сезону серіалу "Гра престолів" відбулась на телеканалі HBO 14 квітня 2019 року. Серіал містив всього 6 серій тривалістю близько 7 годин. Попри чималу популярність саги після фінальних епізодів прихильники звернулись із вимогою перезняти кінцівку.