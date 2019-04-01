Зірка "Гри престолів" Софі Тернер розповіла про боротьбу з комплексами та майбутнє весілля

Напередодні виходу фінального сезону одного з найпопулярніших серіалів сучасності "Гра престолів" одна з головних героїнь дала відверте інтерв'ю для британського Harper's Bazaar. 23-річна Софі Тернер розповіла про те, як бореться з комплексами, а також заговорила про весілля з Джо Джонасом.

Нещодавно Софі Тернер вразила розповідями про те, що під час зйомок серіалу "Гра престолів" їй забороняли мити голову. А за два тижні до виходу фінального сезону вона з'явилася на обкладинці квітневого випуску британського Harper's Bazaar і відверто розповіла про свої комплекси та майбутню церемонію одруження.

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23-річна Софі Тернер зізналася, що вона не завжди залишається задоволеною своїм образом, коли бачить себе на екрані.

Кожен може побачити мене реальну в "Грі престолів": у мене великий ніс, маленькі очі, подвійне підборіддя, і це нормально! Я вчуся любити свій ніс з горбинкою,

– зазначила Софі Тернер.



Софі Тернер / Harper's Bazaar

Також англійська актриса розповіла про те, яким бачить своє життя після завершення зйомок у серіалі "Гра престолів".

Я довго намагалася зрозуміти, що мені подобається робити. Я десять років грала одного персонажа і вела себе так, як мені говорили. Але хто ж я реальна? Думаю, мені варто знайти якесь хобі. Мене захоплюють багато речей. Думаю, що перший час буду просто сидіти вдома у Нью-Йорку і малювати. І нещодавно я знову повернулася до балету,

– розповіла зірка "Гри престолів" про свої плани на майбутнє.

Знаменитість не змогла не прокоментувати свої відносини з 29-річним Джо Джонасом, з яким зустрічається з 2016 року. Адже ще у 2017 році пара повідомила про заручини, але церемонії одруження досі не було.

Ми хочемо зробити цю церемонію дуже стриманою та інтимною. Чи буде весілля в цьому році? Можливо буде,

– заінтригувала Софі Тернер.



Софі Тернер / Harper's Bazaar