Зірка "Гри престолів" Софі Тернер зізналась, що хотіла вчинити самогубство

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Софі Тернер в ролі Санси Старк у "Грі престолів"
Софі Тернер в ролі Санси Старк у "Грі престолів" / HBO

Британська кінозірка Софі Тернер, яка знялась з 1 по 8 сезон серіалу "Гра престолів" в ролі Санси Старк, стала жертвою критики власних же фанатів, через що задумувалась про суїцидальні думки.

Про це 23-річна актриса зізналась в програмі Phil in the Blanks, передає The Daily Mail. Вона розповіла, що у 17 років в неї почалась глибока депресія і з роками вона лише ускладнювалась. Соціальні мережі стали "каталізатором" її депресії, оскільки люди критикували все – від її ваги і шкіри до акторської гри.

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Найбільша проблема для мене – просто встати з ліжка, вийти з дому і навчитися любити себе. Я думаю, що це найбільша проблема,
– поділилась зірка фентезійного серіалу.

Водночас вона додала, що справитись з проблемами їй допомагає наречений Джо Джонас: "Коли хтось говорить вам, що любить вас кожний день, це змушує вас любити себе".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sophie Turner (@sophiet)

 

Після завершення зйомок фінального сезону "Гри престолів" Софі вирішила відійти на деякий час від шоу-бізнесу та серйозно зайнятись своїм здоров’ям. Наразі вона проходить лікування у психоаналітика, приймає ліки та старається якомога більше піклуватись про себе.

Що таке "Гра престолів"?Фентезійний серіал, створений на основі циклу романів "Пісні льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін написав перший роман у 1996 році, серіал вийшов на екрани лише через 15 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.

Прем'єра фінального 8 сезону серіалу "Гра престолів" відбулась на телеканалі HBO 14 квітня 2019 року. Згідно з анонсом, серіал буде містити всього 6 серій тривалістю близько 7 годин.

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Теги: LifeStyle Голлівуд Самогубство Гра престолів
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