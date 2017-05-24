Зірка "Гри престолів" Софі Тернер зізналася, що їй не дозволяли мити голову під час зйомок

Британська кіноактриса, зірка культового серіалу "Гра престолів" Софі Тернер, яка перебуває у стосунках з актором і учасником групи DNCE Джо Джонасом, розповіла подробиці про зйомки культового серіалу "Гра престолів".

Про це Софі розповіла в інтерв'ю виданню InStyle.

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Тернер зізналася, що продюсери дозволяли їй мити голову лише перші сезони, адже героїня була представницею аристократії, однак під час зйомок п'ятого попросили припинити робити це.

Потім у мене з'явилася перуку, і я стала мити волосся, коли хочу. Але пару років у мене були досить жирне волосся, а ще воно свербіло. Крім того, на зйомках були спеціальні машини, які робили сніг з паперу. Він застрягав в жирному волоссі, і це було бридко... Волосся Санси змінювалося від сезону до сезону в залежності від того, хто чинив на неї вплив. Перші кілька сезонів вона у Вінтерфеллі, як і її мати, носила просту косу. Потім, коли вона вирушила в Королівську Гавань, у неї була зачіска, яка схожа на ту, що носила королева. З Мізинцем вона пофарбувала волосся в темний колір і стала носити чорний одяг. Потім вона повертається в Вінтерфелл і знову робить просту косу,

– пояснила акторка.

Софі Тернер додала, що найбільше часу гримери витрачали на тих, хто використовував перуки, зокрема, це зачіска Емілії Кларк (Дейенеріс Таргарієн в "Грі престолів").

"У неї була лиса перука, а потім одягали звичайну перуку, з чого їй робили дуже складну зачіску", – зазначила актриса.

Що таке "Гра престолів"?Фентезійний серіал створений на основі циклу романів "Пісня льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін почав писати перший роман у 1991 році, серіал вийшов на екрани лише через 20 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.