Зірка "Гри престолів" Софі Тернер змінилась до невпізнання: фото

Після прем'єри фінальних епізодів серіалу "Гра престолів" актори, які зіграли головні ролі у сазі, повернулись до звичного буденного життя. Чимало із них наважились на зміну іміджу, щоб відійти від всім знайомого образу. Зокрема, Софі Тернер днями постала із новою стрижкою, яка змінила її до невпізнання.

Британська акторка Софі Тернер отримала світову славу завдяки "Грі престолів". Там зірка майстерно зіграла роль Санси Старк. Відтак прихильники звикли її бачити зі сплетеним у косу рудуватим волоссям. У буденному житті акторка надавала перевагу світлому кольору, тому на всіх кіноподіях з'являлась в образі білявки.

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Однак серіал завершився і Софі Тернер наважилась на кардинальні зміни іміджу. У програмі Graham Norton Show вона постала перед камерами із гривкою та розплетеним світлим волоссям. Стрижка змінила Софі настільки, що не всі її прихильники впізнали у білявці свого кумира.

Раніше ще один актор із "Гри престолів" здивував прихильників зміною образу. Джейсон Мамоа, найбільш відомий за роллю кхала Дрого, зголив свою знамениту бороду.

Що таке "Гра престолів"?

Це фентезійний серіал, знятий телеканалом HBO, в основу якого покладено серію книг "Пісня льоду і полум'я". Попри те, що автор циклу, Джордж Мартін, написав перший роман у 1996 році, серіал вийшов на екрани лише через 15 років – у 2011 році. Проте це не завадило кількасезонній сазі обігнати сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (фінальний) сезони серіалу базувалися на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.



Прем'єра фінального 8 сезону серіалу "Гра престолів" відбулась на телеканалі HBO 14 квітня 2019 року. Він вмістив у собі всього 6 серій тривалістю близько 7 годин. Попри чималу популярність саги після фінальних епізодів прихильники звернулись із вимогою перезняти кінцівку.