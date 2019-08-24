Зірка гурту "Звуки Му" Петро Мамонов потрапив в реабілітацію: причина

Один з найепатажніших виконавців Радянського Союзу, російський музикант, фронтмен легендарного гурту "Звуки Му" Петро Мамонов потрапив у реанімацію з інфарктом.

Про реабілітацію 68-річного артиста йдеться на його офіційній сторінці у Facebook.

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Усі найближчі концерти Петра Миколайовича скасовуються у зв'язку з його важким станом здоров'я. Він зараз з інфарктом в реанімації. Помоліться про здоров'я Петра,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, перед шаленим успіхом Петро Мамонов мав нелегке життя: проблеми з алкоголізмом, фінансові труднощі і навіть лежав у психлікарні. Популярність принесли запрошення на ролі в кіно і гурт "Звуки Му".

Останні роки Петро Мамонов відкрито спілкується з журналістами і роздумує про Бога та моральність.

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