Зірка гурту "Звуки Му" Петро Мамонов потрапив в реабілітацію: причина
Один з найепатажніших виконавців Радянського Союзу, російський музикант, фронтмен легендарного гурту "Звуки Му" Петро Мамонов потрапив у реанімацію з інфарктом.
Про реабілітацію 68-річного артиста йдеться на його офіційній сторінці у Facebook.
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Усі найближчі концерти Петра Миколайовича скасовуються у зв'язку з його важким станом здоров'я. Він зараз з інфарктом в реанімації. Помоліться про здоров'я Петра,
– йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, перед шаленим успіхом Петро Мамонов мав нелегке життя: проблеми з алкоголізмом, фінансові труднощі і навіть лежав у психлікарні. Популярність принесли запрошення на ролі в кіно і гурт "Звуки Му".
Останні роки Петро Мамонов відкрито спілкується з журналістами і роздумує про Бога та моральність.
Найкращі пісні гурту "Звуки Му": дивіться відео
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