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Зірка "Хижих пташок" Марго Роббі підтвердила, що у новій частині не буде Джокера

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Гарлі Квін і Джокер / We Got This Covered

29-річна Марго Роббі, яка у 2019 році стала зіркою не одного вибухового фільму, готується до виходу свого дітища – "Хижих пташок". Кінокритики пишуть, що фільм 2020 року буде ще яскравішим та цікавішим, ніж його приквел. Однак, чи залишаться задоволеними фанати лиходія Джокера?

На сайті видання Variety повідомляється, що Марго Роббі, яка виступила продюсером фільму "Хижі пташки", підтвердила відсутність персонажа Джокера у "Хижих пташках". Додамо, що його роль виконував Джаред Лето, який тепер, відповідно, не з'явиться у спін-офі "Загону самогубців".

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Раніше навіть ходили чутки, що Лето отримає роль камео, однак, як виявилося, студія вирішила назавжди розлучитися з актором після першої частини. Цілком ймовірно, що на присутність Джокера, як героя, у фільмі повпливав успіх однойменного трилера, режисером якого виступив Тодд Філліпс.

А Марго Роббі, яка грає бешкетницю Гарлі Квін та екскохану Джокера, навіть порівняла картини "Хижі пташки" та "Джокер". Актриса зізналася, що фільм Філліпса вийшов більш реалістичним і приземленим в порівнянні з тим образом, який лиходій отримав у їхній франшизі. За її словами, у "Загоні самогубців" Джокер був дещо піднесеним персонажем.

Нагадаємо, що у фільмі "Хижі пташки" сюжет розгортатиметься навколо Гарлі Квін, яка розсталася з Джокером, і тепер має намір зібрати свою групу небезпечних злочинниць.

Хижі пташки: трейлер дивитися онлайн

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно DC Comics Марго Роббі
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