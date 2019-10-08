Зірка "Ходячих мерців" Джеффрі Дін Морган одружився після 10 років стосунків: романтичні фото

Американський актор Джеффрі Дін Морган, якого прихильники найбільше знають за роллю Нігана в популярному хорор-серіалі "Ходячі мерці", одружився 5 жовтня, але про це стало відомо лише вчора, 7 жовтня. Перші фото оприлюднило саме подружжя – актриса Гіларі Бертон та сам Джеффрі.

Протягом багатьох років західні ЗМІ були переконані, що пара акторів вже як мінімум 5 років були одружені. Втім, пара не називала свій офіційний статус – партнерів чи подружжя, відтак журналісти здогадувались про рівень їхніх відносин лише з чуток.

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Але 5 жовтня закохана пара після 10 років взаємин та двох дітей, які народились за цей час, – 9-річний син Авґустус та 1-річна донька Джордж Вірджинія – ступили під вінець! Актриса Гіларі Бертон на своїй сторінці в інстаграмі вже поділилась думками про один з найщасливіших днів її життя.

"Минулі вихідні були найкращими в моєму житті. Є десятки подяк, які я повинна зробити. Тому потерпіть мене наступного тижня... Ми з Джеффом не можемо досі уявити, що ми одружилися! Серйозно. Ми жили як чоловік і дружина вже десять років. Ми побудували сім'ю і ферму, і знайшли своє співтовариство. Протягом багатьох років в публікаціях повідомлялося, що ми одружилися в 2014 або 2015 році і що раніше я була заміжня і розлучилася. Все не відповідає дійсності. Але ми знали нашу правду", – відверто написала Гіларі.



Джеффрі Дін Морган та Гіларі Бертон одружились після 10 років стосунків / Фото: Sasithon Photography



Джеффрі Дін Морган та Гіларі Бертон з дітьми на весіллі / Фото: Sasithon Photography

Зірка серіалу "Школа виживання" додала, що Джеффрі Дін Морган став її чоловіком в той момент, коли вона вперше його зустріла, а 10 років – найбільш дивовижними у її житті.

"Замість того, щоб давати обітниці прямо під вінцем, ми жили ними. Вже більше десяти років. Хороші і погані часи. Стояти там з нашими дітьми по боках – відзначити все, що колись було – це блаженство. Я люблю тебе, Джеффрі. Я люблю нашу близьку групу друзів і сім'ю, які приєдналися до нас. Я люблю різні кола близьких людей, які підтримували нас протягом багатьох років. Це було особисте і чарівне, і все, про що я мріяла. Тому так. Я місіс Морган. 5.10..19", – додала тепер вже офіційна дружина кіноактора Джеффрі Дін Моргана.



Весілля Джеффрі Дін Моргана та Гіларі Бертон / Фото: Sasithon Photography

На власній сторінці в інстаграм кіноактор теж поділився своїми думками та подякував Гіларі, що та зробила його найщасливішим чоловіком у світі: "Добре. Кілька слів... Це була інтимна церемонія... І вечірка століття після... Спасибі всім нашим друзям і родині. Без сумніву, це був найкращий день в нашому житті. Коли-небудь. Просто ніколи не знав, що це може бути так ідеально. Це було. І більше".



Щасливі Джеффрі Дін Морган та Гіларі Бертон / Фото: Sasithon Photography



Щасливі Джеффрі Дін Морган та Гіларі Бертон / Фото: Sasithon Photography