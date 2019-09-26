Зірка Instagram Кім Кардашян показала, як виглядала у 18 років: приголомшливе фото

Сьогодні ім'я Кім Кардашян відоме чи не в кожному кутку планети. Її знають як успішну бізнесвумен, епатажну світську левицю та зірку соціальних мереж. Проте мало хто пам'ятає, чи бачив її в підлітковому та юному віці, а 38-річна зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян"і не намагається приховувати.

Про сестер Кардашян-Дженнер не знає хіба що немовля, адже, попри те, що про їхнє життя щоденно пишуть сотні ЗМІ, вони самі показують його в шоу "Сімейство Кардашян". Так, член великої родини Кім Кардашян неодноразово була розкритикована за хірургічне втручання в обличчя та тіло. Проте осуди прихильників ніяк не впливають на бажання зірки показувати свої юнацькі фото.

Читайте також: Сестри Кардашян викликали сміх промовою на Еммі-2019: курйозне відео

Так, на своїй сторінці в Instagram Кім Кардашян опублікувала чергове фото, яке отримало непоганий зворотній зв'язок від шанувальників. Знімок, на якому юна знаменитість прямує до Арізони разом зі своєю сестрою Хлої, вподобало майже 3 мільйони користувачів, а прокоментувало понад 13 тисяч шанувальників.

На фото в американської діви такі ж пухкі губи, а також виразні вилиці. Проте деякі фанати писали, що дівчина на фото мало чим подібна до сьогоднішньої Кім Кардашян.



Кім Кардашян у 18-річному віці / Instagram / @kimkardashian