Зірка Instagram Кім Кардашян показала, як виглядала у 18 років: приголомшливе фото

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Кім Кардашян
Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Сьогодні ім'я Кім Кардашян відоме чи не в кожному кутку планети. Її знають як успішну бізнесвумен, епатажну світську левицю та зірку соціальних мереж. Проте мало хто пам'ятає, чи бачив її в підлітковому та юному віці, а 38-річна зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян"і не намагається приховувати.

Про сестер Кардашян-Дженнер не знає хіба що немовля, адже, попри те, що про їхнє життя щоденно пишуть сотні ЗМІ, вони самі показують його в шоу "Сімейство Кардашян". Так, член великої родини Кім Кардашян неодноразово була розкритикована за хірургічне втручання в обличчя та тіло. Проте осуди прихильників ніяк не впливають на бажання зірки показувати свої юнацькі фото.

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Так, на своїй сторінці в Instagram Кім Кардашян опублікувала чергове фото, яке отримало непоганий зворотній зв'язок від шанувальників. Знімок, на якому юна знаменитість прямує до Арізони разом зі своєю сестрою Хлої, вподобало майже 3 мільйони користувачів, а прокоментувало понад 13 тисяч шанувальників.

На фото в американської діви такі ж пухкі губи, а також виразні вилиці. Проте деякі фанати писали, що дівчина на фото мало чим подібна до сьогоднішньої Кім Кардашян.

Кім Кардашян у 18 років
Кім Кардашян у 18-річному віці / Instagram / @kimkardashian

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Теги: LifeStyle Кім Кардашян
Джерело: LifeStyle 24
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