Зірка "Ірландця" Стівен Грем приєднався до фільму "Веном 2"

Знаменитий 46-річний англійський актор Стівен Грем поповнив акторський склад супергеройського фільму "Веном 2". Реліз фантастичного трилера запланований на 2020 рік.

Перша частина фільму "Веном" користувалася неабиякою популярністю серед поціновувачів супергеройських стрічок, тому творці одразу ж взялися за створення другої. Так, зйомки "Венома 2" розпочалися близько місяця тому, в листопаді, а після цього автори ідеї підігрівають інтерес глядачів цікавими новинами.

До речі, стало відомо, хто зіграє нову лиходійку в популярному трилері "Веном 2"

Так, на сайті видання Deadline повідомили, що Стівен Грем, який відомий своїми ролями у фільмах "Великий куш" і "Це Англія", приєднається до всесвіту Венома.

Однак про саму роль англійської зірки поки невідомо. Тож фанатам франшизи варто слідкувати за офіційними заявами творців, можливо, найближчим часом вони повідомляють, на чию сторону стане персонаж Грема – Венома чи Карнаджа.