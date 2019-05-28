Зірка "Карткового будинку" Кейт Мара народила первістка: перші фото

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Кейт Мара і Джеймі Белл стали батьками
Кейт Мара і Джеймі Белл стали батьками / Instagram / @katemara

Американська акторка Кейт Мара у 36 років вперше стала мамою. Зірка, найбільш відома за участю у політичному серіалі "Картковий будинок", народила доньку.

Щасливою звісткою акторка поділилась на офіційній Instagram-сторінці. Кейт Мара та її чоловік Джеймі Белл вирішили поки не показувати обличчя дитини, тому опублікували фото, де видніються маленькі ніжки немовля. За словами щасливої матусі, пологи у неї відбулись кілька тижнів тому, на початку травня 2019 року.

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Кілька тижнів тому у нас народилася дитина. Ось її ніжки,
– мило написала Кейт Мара.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kate Mara (@katemara)

Як відомо, Кейт Мара та Джеймі Белл познайомились під час зйомок пригодницького фільму "Фантастична четвірка", де вони виконали другорядні ролі. Сталось це восени 2015 року. Відтоді пара не розлучалась, а вже за 2 роки голлівудські актори вирішили офіційно одружитись. При цьому Кейт і Джеймі ведуть досить закритий спосіб життя та не виставляють на показ свої почуття. Відтак не дивно, що прихильники Кейт Мари та Джеймі Белла дізнались про народження дитини за кілька тижнів після пологів. 

Для акторки ця дитина є першою. А от Джеймі Белл вже має 5-річного сина від першого шлюбу. Хлопчик живе з екс-дружиною актора – Еван Рейчел Вуд.

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Теги: LifeStyle Голлівуд Зіркові мами
Джерело: LifeStyle 24
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