Зірка кіно Емі Шумер схудла після пологів та звернулась до Джессіки Сімпсон

Голлівудська комедійна актриса Емі Шумер завжди відзначалась пишними формами і тим самим завойовувала ще більше прихильність до себе зі сторони фанатів. Після пологів актриси пройшло 4 місяці, а зірка вже показала приголомшливі результати схуднення.

У своєму інстаграмі зірка розмістила фото, на якому позує разом із сестрою Кім Карамеле. Жінка пожартувала та похизувалась водночас, що разом із вагою вона втратила ще й 100 доларів. У повідомленні вона також звернулась до співачки Джессіка Сімпсон, яка теж нещодавно народила дитину і схудла на 45 кілограмів.

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Молодець, Сімпсон! Я втратила 7 кг і 100 доларів через те, що моя сестра грала в покер,

– сповістила Емі Шумер.



Емі Шумер схудла на 7 кілограмів / Instagram / @amyschumer

Фанати підмітили схудлі форми Емі Шумер в роздільному купальнику, а деякі навіть просили не вдаватись до ідеальних стандартів краси, адже вони люблять її такою, якою вона є.

Додамо, що свого первістка Джин Аттелл Фішер 38-річна актриса народила на початку травня 2019 року. Батьком дитини став Кріс Вішер, з яким вона одружилась в лютому 2018 року лише через три місяці після початку роману. У жовтні вони сповістили, що вперше стануть батьками.