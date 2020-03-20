Зірка "Кримінального чтива" висміяв масові покупки у розпал коронавірусу: кумедне відео

Зараз у більшості країн світу уряд запроваджує карантин та наголошує на потребі ізоляції громадян. Через паніку громадяни масово скуповують речі першої необхідності. Актор Джон Траволта вирішив пожартувати над такими вчинками, опублікувавши кумедне відео.

На особистій сторінці зірки з'явився фрагмент легендарної картини Квентіна Тарантіно "Кримінальне чтиво". Джон Траволта продемонстрував, що стрічка 1994 року не втратила свою актуальність за понад два десятиліття. Він досить неординарно підтримав суспільство у складний час пандемії коронавірусу..

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На кадрах зображено момент, коли головний герой Вінсент Вега відкриває таємничу валізу. Незважаючи на те, що глядачі так і не дізналися, що було всередині, Джон Траволта запропонував власний варіант. Він показав, що всередині був туалетний папір.

Так, знаменитість акцентував увагу на тому, що сьогодні люди по всьому світу згрібають з полиць речі першої необхідності через стрес та прагнення відчувати себе в безпеці.

Сподіваюся, цей ролик розвеселить вас. Посилаю вам свою любов і підтримку у цей час,

– написав Траволта.

Нагадаємо, що кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 10 000 осіб. Загалом зафіксовано понад 247 тисяч підтведжених випадків, понад 88 тисяч людей побороли недугу. Топ країн за кількістю хворих очолює Китай – 80 967, слідом йде Італія – 41 035. В Україні підтверджено 26 випадків коронавірусу.



Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу