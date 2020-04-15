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Зірка Лос-Анджелеса: у місті з'явився мурал з принцом Гаррі

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Принц Гаррі з'явився на муралі / Instagram / @teachr1

Хоч принц Гаррі офіційно відмовився від королівських обов'язків та переїхав з Великої Британії, він не припиняє привертати увагу ЗМІ. Цього разу нащадок Єлизавети ІІ надихнув художників на створення особливого муралу.

Портрет принца Гаррі на вулицях Лос-Анджелеса з'явився днями. Автор муралу, художник з псевдонімом teachr, зобразив представника британської монархії у синьому худі та з двома собаками поряд. Мабуть, таким чином митець жартівливо показав, що навіть на малюнку Гаррі не порушує правила карантину. 

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Привернув увагу і напис на вбранні принца. "Зберігайте спокій і мийте руки", – написав автор муралу на одязі знаменитого британця.


Принц Гаррі на муралі в США / Instagram / @teachr1

Відомо, що наразі принц Гаррі та Меган Маркл оселились у Лос-Анджелесі. Пара придбала елітний маєток у голлівудського актора Мела Гібсона. Чимало американців в захваті від таких зіркових гостей міста, тому мурал став своєрідним привітанням принца Гаррі у Каліфорнії. 

"Приємно, що у Лос-Анджелесі тепер живе така чудова пара. Вони, здається, добре налаштовані. На моєму муралі Гаррі гуляє з цуценятами, одягнений у старе худі Megxit, яке все ще стане йому у пригоді", – прокоментував автор стінопису. 


У час карантину в Лос-Анджелесі з'явився особливий мурал / Instagram / @teachr1

Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новини культури Королівська сім'я Новини США Мурал Принц Гаррі Новини LifeStyle
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