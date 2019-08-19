Зірка "Мачете" Денні Трехо вперше приїде в Україну

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Денні Трехо
Денні Трехо / www.gettyimages.com

Американський актор Денні Трехо завітає в столицю України в рамках популярного фестивалю Comic Con Ukraine 2019, що відбудеться 21-22 вересня.

Організатори geek-фестивалю обіцяють, що фанати зможуть вдосталь поспілкуватись із зіркою, дати йому декілька питань, та навіть зробити з ним фото чи взяти автограф. Про це повідомляється на Instagram-сторінці події.

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Найбрутальніші з брутальних, діставайте свої мачете та готуйтеся до зустрічі – Денні Трехо вперше відвідає Україну та стане зірковим гостем Comic Con Ukraine 2019! 21 та 22 вересня Денні Трехо зустрінеться з вами на головній сцені Comic Con Ukraine! Якщо вам вистачить хоробрості – спробуйте поставити питання, а ті, в кого не затрясуться піджилки, зможуть взяти автограф та сфотографуватися з найвидатнішим "Голлівудським лиходієм"!
– йдеться на Instagram-сторінці події.

 

Що відомо про фестиваль Comic Con?Це наймасштабніший фестиваль коміксів та косплею в Україні, який має витоки у США та Європі. Окрім зустрічі фанатів тематичних фільмів та ігор, відвідувачі мають змогу стати свідками косплей-шоу, виставки коміксів, зони відеоігор, змаганнь та інших атракцій. У Сан-Дієго, де проходить наймасштабніший фестиваль Comic Con, часто відбуваються презентації фільмів, трейлерів та анонси майбутніх стрічок, а на заходи приходять голлівудські зірки, які спілкуються з фанатами.

Захід відбудеться на Арт-заводі "Платформа", а квитки на зустріч з культовим актором фанатам можна буде придбати зовсім скоро. А прихильники, до речі, в захваті від новини про приїзд Трехо в Україну і тепер з нетерпінням чекають на зустріч з голлівудською зіркою.

Денні Трехо вперше приїде в Україну
Реакція фанатів на приїзд Трехо в Україну / Скріншот з Instagram

Варто додати, що в рамках весняного Comic Con Ukraine на подію в якості гостя повинен був приїхати Річард Брейк – зірка серіалу "Гра престолів". Але у зв’язку із сімейними обставинами в останню мить скасував візит.

Що відомо про Денні Трехо?75-річний американський актор здобув чималу славу у кінематографі, знявшись у щонайменше 40 кінострічках. Здебільшого його запрошують на ролі антагоністів (ворогів), а фанати найбільше Денні пам'ятають з кінострічок "Діти шпигунів", "Мачете", "Хижаки" та з інших. Щоправда, чоловік мав проблеми із законом, неодноразово побувавши у в'язницях для відбуття терміну. Перебуваючи за гратами, він зміг відмовитись від наркотиків та алкоголю, якими надмірно зловживав.

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Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Фестивалі Новини Києва
Джерело: LifeStyle 24
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