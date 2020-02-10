Зірка Marvel Брі Ларсон підтвердила чутки про роман з колегою: романтичні фото з Оскара-2020

Голлівудська акторка Брі Ларсон, яка зіграла роль Капітана Марвел, будує нові стосунки. Обранцем зірки став її колега Елайджа Аллан-Блітц.

Вперше про роман акторів заговорили у серпні 2019 року. Тоді папараці випадково сфотографували Брі Ларсон та Елайджа Аллана-Блітца на романтичному побаченні. Пара сходила разом на шопінг та не приховувала своїх почуттів один до одного.

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Проте коментувати припущення журналістів закохані не квапились. Для офіційного підтвердження чуток про роман Брі та Елайджа обрали одну з найгучніших кіноподій року – церемонію вручення премій Оскар-2020. На урочисту подію актори завітали разом, що сприйняли як публічне оголошення про стосунки.

Для цього виходу голлівудська красуня обрала розкішну блискучу сукню від бренду CELINE. Вбрання Брі Ларсон було приталеним та мало трендовий кейп. Прикраси і босоніжки на підборах завершили приголомшливий образ зірки Marvel.

Цікаво, що Брі Ларсон не тільки була глядачем грандіозного шоу, але і його учасницею. Зірка стала однією з акторів, які оголошували переможців Оскару-2020. Тому журналісти підозрюють, що Елайджа Аллан-Блітц супроводжував Брі Ларсон, щоб підтримати її в такий особливий день.

Що відомо про особисте життя Брі Ларсон?

Упродовж 5 років акторка будувала стосунки з успішним музикантом Алексом Грінвальдом. Навесні 2016 року чоловік освідчився коханій, а Брі Ларсон почала красуватись перед камерою з розкішною обручкою. Однак до вівтаря зірки не поспішали йти, а взимку 2018-го заявили про розрив стосунків. Що стало причиною скасування заручин ані Брі Ларсон, ані Алекс Грінвальд не повідомляли.