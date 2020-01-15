Зірка Marvel Моллі Фіцджеральд вперше прокоментувала жорстоке вбивство матері
В перші дні 2020 року всі західні ЗМІ поширили новину: акторку Моллі Фіцджеральд, яка зіграла другорядну роль у фільмі Marvel "Перший месник", заарештували у США. Причиною стало вбивство матері, в якому підозрюють зірку. Днями вона вперше прокоментувала злочин.
Як повідомляє Fox News з посиланням на судові документи, Моллі Фіцджеральд стверджувала на допиті, що її мати накинулась на неї з ножем. Тому акторці начебто нічого не залишалось, як оборонятись.
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За словами Моллі Фіцджеральд, під час сутички, яка сталась у їхньому родинному маєтку, їй вдалось відібрати у нападниці ніж, тому на її тілі і були рани. Акторка вдарила маму насадкою для порохотягу, а коли вона не припинила атакувати – вбила жінку. Медики і справді виявили в акторки незначні порізи від ножа, однак вони аж ніяк не забезпечили зірці хороший захист у суді.
Розтин показав, що перед смертю Моллі Фіцджеральд душила свою маму. Окрім цього, на тілі вбитої жінки є чимало травм, які можуть свідчити про те, що саме вона оборонялась. А от доказів того, що жертва схопила ніж, наразі немає.
Батько зірки Marvel був шокований від жорстокості своєї доньки. Він зізнався, що перед моторошним інцидентом Моллі Фіцджеральд була агресивною.
Як відомо, резонансний арешт акторки відбувся 31 грудня 2019 року в Канзасі. За даними слідства, 38-річна акторка Моллі Фіцджеральд викликала правоохоронців та заявила, що вбила свою маму Патрицію. Спершу її відправили до лікарні, після чого поліцейські все ж затримали акторку.
У Голлівуді Моллі Фіцджеральд була відома завдяки другорядним ролям. У 2011 році вона зіграла епізодичного персонажа у фільмі Marvel. Акторка була обраницею Старка у "Першому меснику", що могло стати чудовим кроком до світової слави. Однак вибороти головну роль їй не вдалось.