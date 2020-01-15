Зірка Marvel Моллі Фіцджеральд вперше прокоментувала жорстоке вбивство матері

В перші дні 2020 року всі західні ЗМІ поширили новину: акторку Моллі Фіцджеральд, яка зіграла другорядну роль у фільмі Marvel "Перший месник", заарештували у США. Причиною стало вбивство матері, в якому підозрюють зірку. Днями вона вперше прокоментувала злочин.

Як повідомляє Fox News з посиланням на судові документи, Моллі Фіцджеральд стверджувала на допиті, що її мати накинулась на неї з ножем. Тому акторці начебто нічого не залишалось, як оборонятись.

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За словами Моллі Фіцджеральд, під час сутички, яка сталась у їхньому родинному маєтку, їй вдалось відібрати у нападниці ніж, тому на її тілі і були рани. Акторка вдарила маму насадкою для порохотягу, а коли вона не припинила атакувати – вбила жінку. Медики і справді виявили в акторки незначні порізи від ножа, однак вони аж ніяк не забезпечили зірці хороший захист у суді.

Розтин показав, що перед смертю Моллі Фіцджеральд душила свою маму. Окрім цього, на тілі вбитої жінки є чимало травм, які можуть свідчити про те, що саме вона оборонялась. А от доказів того, що жертва схопила ніж, наразі немає.

Батько зірки Marvel був шокований від жорстокості своєї доньки. Він зізнався, що перед моторошним інцидентом Моллі Фіцджеральд була агресивною.

OLATHE MURDERER CHARGED: Police say 38-year-old Mollie Fitzgerald is to blame for the death of an Olathe woman. https://t.co/few2ojxQ1b — KSNT News (@KSNTNews) 31 грудня 2019 р.

Як відомо, резонансний арешт акторки відбувся 31 грудня 2019 року в Канзасі. За даними слідства, 38-річна акторка Моллі Фіцджеральд викликала правоохоронців та заявила, що вбила свою маму Патрицію. Спершу її відправили до лікарні, після чого поліцейські все ж затримали акторку.

У Голлівуді Моллі Фіцджеральд була відома завдяки другорядним ролям. У 2011 році вона зіграла епізодичного персонажа у фільмі Marvel. Акторка була обраницею Старка у "Першому меснику", що могло стати чудовим кроком до світової слави. Однак вибороти головну роль їй не вдалось.