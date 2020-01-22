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Зірка "Матриці" Г'юго Вівінг не з'явиться у четвертій частині у ролі агента Сміта

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Г'юго Вівінг у третій частинці "Матриці" / IMDb

59-річний Г'юго Вівінг, який отримав світову популярність саме завдяки ролі агента Сміта, не зіграє цього персонажі у продовженні "Матриці", що вийде на великий екран вже у 2021 році.

Про саме сам актор зізнався в інтерв’ю виданню Time Out. За його словами, у четверій частині франшизи не буде цього персонажа, однак він все одно хотів би приєднатися до проєкту, якби не його насичений графік та угоди з іншими компаніями. Нагадаємо, зараз Г'юго Вівінг грає у театральній постановці "Візит".

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Також актор зізнався, що спершу його участь у фільмі "Матриця 4" була узгоджена, але невідомо чому його не запросили до зйомок. Тим паче, він рахував, що на узгодження графіків йому знадобилося б всього вісім тижнів.

Я думав, що міг би зробити і те, й інше. … І весь цей час я утримувався від прийняття пропозиції зіграти у "Візиті". Ми спілкувалися на цю тему з Ланою Вачовскі , але зрештою вона вирішила, що нічого не вийде. Ми, начебто, змогли узгодити дати, але потім вона передумала. Тому далі вони просуваються вже без мене,
– відверто зізнався Г'юго Вівінг.

Нагадаємо, в грудні 2019 року в мережі з’явилася інформація, що "Матриця 4" вийде на великий екран 21 травня 2021 року. Що найцікавіше, на той самий день запланований реліз фільму "Джон Вік 4".

 
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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
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