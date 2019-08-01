Зірка "Месників" Брі Ларсон закрутила новий роман, – ЗМІ

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Новий роман Брі Ларсон
Новий роман Брі Ларсон / www.myentertainmentnews.com

Голлівудська зірка Брі Ларсон після тріумфу у кінострічках "Капітан Марвел" та "Месники: Завершення" привернула чималу увагу світових ЗМІ. Днями папараці сфотографували її романтичне побачення.

Як повідомляють журналісти The Daily Mail, новоспечена пара засвітилась біля звичайного продуктового магазину в Лос-Анджелесі. Спершу у західних ЗМІ назвали обранця зірки Marvel "таємничим незнайомцем", однак після поширення фото в мережі ідентифікували його. Бойфрендом Брі Ларсон виявився 32-річний актор Елайджа Аллан-Бліц. 

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На побачення 29-річна зірка одягнула звичайний літній сарафан з квітковим принтом та взуття без підборів. Брі Ларсон та Елайджа Аллан-Бліц сходили на шопінг, не приховуючи своїх почуттів. Папараці помітили акторів на паркувальному майданчику та в магазині, де закохані цілувались.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений S E N R E V E (@senreve)

Елайджа Аллан-Бліц тривалий час працював у популярному журналі TIME та грав другорядні ролі в голлівудських фільмах. Тому в західних ЗМІ підозрюють, що знаменитості могли зустрітись на одних зі зйомок.

Що відомо про особисте життя Брі Ларсон? Упродовж 5 років акторка будувала стосунки з успішним музикантом Алексом Грінвальдом. Навесні 2016 року чоловік освідчився коханій, а Брі Ларсон почала красуватись перед камерою з розкішною обручкою. Однак до вівтаря зірки не поспішали йти, а взимку 2019-го заявили про розрив стосунків. Що стало причиною скасування заручин ані Брі Ларсон, ані Алекс Грінвальд не повідомляли. Наразі акторка теж не коментує новий роман.

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Теги: LifeStyle Зіркові романи Новини LifeStyle Голлівуд
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