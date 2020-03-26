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Зірка "Месників" Джеремі Реннер вимагає зменшити суму аліментів на час пандемії коронавірусу

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Джеремі Реннер вимагає зменшити суму аліментів на час пандемії коронавірусу / Instagram / @renner4real

Спалах коронавірусу позначився навіть на доходах світових знаменитостей. Так, 49-річний американський актор Джеремі Реннер вимагає через суд зменшити розмір аліментів для 6-річної доньки Ави. Зірка наголошує, що в умовах карантину його фінансове становище погіршилося.

Більшість успішних кінопроєктів довелося заморозити в умовах карантину. Нині безліч знімальних груп опинилося без зарплати, проте економічну кризу відчули навіть імениті представники індустрії. Як повідомляє видання TMZ, актор Джеремі Реннер відверто заявив про фінансові труднощі. 

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Зірка "Месників" зауважив, що цьогоріч його робота над стрічками Marvel завершилася, а заплановані зйомки призупинені на тривалий час через пандемію коронавірусу. В останні тижні він відчув суттєві матеріальні проблеми. Так, Джеремі Ренне подав позов до суду, яким вимагає зменшити суму аліментів на доньку від першого шлюбу з акторкою Сонні Пачеко. Стосунки між парою завершилися 2015 за рік після одруження, а ексдружина виховує спільну доньку самостійно. 

Проте карантинний режим – лише привід для Джерема Ренне скоротити колосальні щомісячні виплати у розмірі 30 тисяч доларів – понад 800 тисяч гривень. Зірковий татусь переконаний, що суми в 11 тисяч доларів цілком достатньо на проживання, харчування, транспорт та одяг для 6-річної Ави. 

Ненаситний апетит Сонні до грошей Джеремі не має кінця,
– йдеться в судових документах. 

Джеремі Ренне вимагає через суд контролювати витрати на доньку, адже запевняє, що ексдружина витрачає кошти нераціонально. Він наголошує, що Сонні Пачеко не лише користується його матеріальним становищем, але й налаштовує дитину проти батька. 

Нагадаємо, що за версією видання Forbes 2018 року Джеремі Ренне став найприбутковішим актором. За кожен долар, що отримав за роль, кіностудії він приніс 82,70 долари. 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Зіркові діти Коронавірус Covid-19 Голлівуд Marvel
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