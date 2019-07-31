Зірка "Месників" Елізабет Олсен заручилась: відоме ім'я її обранця

355 Читать новость на русском
Елізабет Олсен заручилась
Елізабет Олсен заручилась / www.celebsnetworthtoday.com

Голлівудська акторка Елізабет Олсен, яка зіграла Ванду у фільмах "Месники" (Avengers), заручилась. 30-річна знаменитість піде до вівтаря з вокалістом групи Milo Greene Роббі Арнеттом.

Як повідомляє People з посиланням на інсайдерів, музикант освідчився Елізабет Олсен після 2 років ідеальних стосунків. Акторка відповіла згодою, тому пара невдовзі влаштує весільну церемонію. 

Читайте також: Телеведуча Сніжана Єгорова оголосила про заручини

Відомо, що вперше західні ЗМІ заговорили про роман Елізабет Олсен та Роббі Арнетта у березні 2017 року. Довго приховувати свої стосунки від громадськості закохані не стали, тому вже у вересні здійснили перший спільний вихід: тоді пара прийшла на вечірку з нагоди щорічної церемонії нагородження Оскар. 

Згодом в інтерв'ю Елізабет Олсен зізналась, що затіяла чималий ремонт у своєму маєтку в Лос-Анджелесі та залишила одну кімнату для дитячої. Акторка не приховувала. що мріє стати мамою, однак додала, що наразі цього не планує. 

"Я думала: "Нагорі ця маленька кімната, яка була б ідеальною для дитини". Ще не знаю, куди це все (роман із Роббі Арнеттом, – LifeStyle 24) приведе, але я думаю про це таким чином: "Я б хотіла тут виховувати дітей", – зізналась Елізабет Олсен. 

blog_ava
Ток-шоу і серіали: що показуватиме новий російськомовний канал України
сьогодні
3790
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові весілля Голлівуд
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Місячний календар стрижок на липень 2019: цікаві поради
29 липня 11:05 Місячний календар стрижок на липень 2019: цікаві поради
7279
Трендовий манікюр на літо 2019: цікаві ідеї з фото
28 липня 18:25 Трендовий манікюр на літо 2019: цікаві ідеї з фото
14608
4 найкращих серіали для перегляду влітку
28 липня 10:30 4 найкращих серіали для перегляду влітку
4072
Вінні Харлоу – 25: як модель із хворобою вітиліго досягла неймовірного успіху
27 липня 11:30 Вінні Харлоу – 25: як модель із хворобою вітиліго досягла неймовірного успіху
Юлія Турелик 2242
Куди піти у Києві в липні: афіша найяскравіших подій
26 липня 21:02 Куди піти у Києві в липні: афіша найяскравіших подій
507
Новини
Більше новин
Залиште відгук