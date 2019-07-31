Зірка "Месників" Елізабет Олсен заручилась: відоме ім'я її обранця

Голлівудська акторка Елізабет Олсен, яка зіграла Ванду у фільмах "Месники" (Avengers), заручилась. 30-річна знаменитість піде до вівтаря з вокалістом групи Milo Greene Роббі Арнеттом.

Як повідомляє People з посиланням на інсайдерів, музикант освідчився Елізабет Олсен після 2 років ідеальних стосунків. Акторка відповіла згодою, тому пара невдовзі влаштує весільну церемонію.

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Відомо, що вперше західні ЗМІ заговорили про роман Елізабет Олсен та Роббі Арнетта у березні 2017 року. Довго приховувати свої стосунки від громадськості закохані не стали, тому вже у вересні здійснили перший спільний вихід: тоді пара прийшла на вечірку з нагоди щорічної церемонії нагородження Оскар.

Згодом в інтерв'ю Елізабет Олсен зізналась, що затіяла чималий ремонт у своєму маєтку в Лос-Анджелесі та залишила одну кімнату для дитячої. Акторка не приховувала. що мріє стати мамою, однак додала, що наразі цього не планує.

"Я думала: "Нагорі ця маленька кімната, яка була б ідеальною для дитини". Ще не знаю, куди це все (роман із Роббі Арнеттом, – LifeStyle 24) приведе, але я думаю про це таким чином: "Я б хотіла тут виховувати дітей", – зізналась Елізабет Олсен.