Зірка "Надприроднього" Джаред Падалекі вперше прокоментував свій арешт

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Джаред Падалекі
Джаред Падалекі / Twitter / @Jared Padalecki

Голлівудський актор та зірка популярного серіалу "Надприродне" нещодавно був заарештований за п'яну бійку в клубі в Остіні (штат Техас, США). Після тижня мовчання Джаред Падалекі з’явився в мережі і прокоментував інцидент.

На власній твіттер-сторінці він залишив короткий допис, у якому подякував за підтримку та вибачився за відсутність на заході "SPN Family", присвяченому серіалу "Надприродне", що пройшов минулими вихідними.

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Я хочу щиро подякувати мою родину і друзів за всю вашу любов і підтримку,
– йдеться в публікації Падалекі.

Відомо, що 37-річному Джареду пред'явили два звинувачення в нападі і одне – за появу в нетверезому вигляді в громадському місці. У виданні People повідомляли, що за словами офіцера поліції, який заарештував актора, між Падалекі і відвідувачами бару сталась суперечка, яка переросла у бійку. Він нібито вдарив помічника керуючого баром та менеджера закладу, незважаючи на те, що сам виявився власником бару. Наразі триває слідство. 

Хто такий Джаред Падалекі?Американський кіноактор, який найбільшу популярність здобув після ролей у серіалах "Дівчата Гілмор" і "Надприродне". У його кінодоробку нараховується 12 кінострічок, які відомі, здебільшого, на території США. 37-річний актор одружений із Женев'єв Падалекі (в минулому – Кортез) та має трьох дітей – Одетт, Остіна і Томаса.

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Теги: Голлівуд LifeStyle Кримінальні новини Новини США Новини LifeStyle
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