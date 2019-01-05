Зірка народилася: Бредлі Куперу – 44 – топ-5 фільмів з голлівудським актором

Знаменитому голлівудському акторові та головному герою фільму "Народження зірки" 5 січня виповнилося 44 роки. У цей святковий день журналісти LifeStyle 24 зробили підбірку найпопулярніших фільмів з Бредлі Купером в головних ролях.

Бредлі Купер завжди користувався неабиякою популярністю, однак після неперевершеної гри безмежно закоханого та неймовірно талановитого Джексона Мейна у фільмі "Народження зірки", його ім'я стало ще знаменитішим.

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За весь свій творчий шлях Бредлі Купер взяв участь у 38 проектах, у декількох з яких він озвучував персонажів. До прикладу, в "Месниках: Війна нескінченності" він подарував свій голос Реактивному Єноту. Однак у більшості фільмів він зіграв головні та другорядні ролі.

Його кар'єра розпочалась в 1999 році. Тоді він був гостем телесеріалу "Секс і місто", після цього він вступив на магістратуру при Акторській студії у Нью-Йорку. Перше визнання Бредлі Купер отримав за роль Вілла Тіппіна в телешоу "Шпигунка". Однак світову відомість йому принесла роль у фільму "Похмілля у Вегасі" 2009 року. Після цієї кінокартини він отримав чимало пропозицій на головні ролі. За свої старання, наполегливість і талант 44-річний Бредлі Купер отримав чимало нагород, зокрема він був номінований на премію "Оскар" за "найкращу чоловічу роль" та "найкращу чоловічу роль другого плану". Він став десятим актором, номінованим на премію "Оскар" протягом трьох років підряд.

Топ-5 фільмів з Бредлі Купером в головних ролях

1. "Нью-Йорк, я люблю тебе" (2008)

Кінофільм розповість про любов до Нью-Йорка і про любов у Нью-Йорку дванадцятьох знаменитих режисерів. Цей фільм став продовженням знаменитого проекту "Париж, я люблю тебе".

Дивитися трейлер до фільму "Нью-Йорк, я люблю тебе" (2008) (відео):

2. "Похмілля у Вегасі" (2009)

За сюжетом фільму, четверо друзів відправляються на парубоцьку вечірку в Лас-Вегас. Однак зранку після бурхливого святкування їм довелося шукати нареченого, який пропав безвісти. Щоб зрозуміти, де їм варто шукати свого найкращого друга, вони намагаються згадати все, що відбулося минулої ночі. Вони повинні знайти його до того, як розпочнеться його весілля.

Дивитися трейлер до фільму "Похмілля у Вегасі" (2009) (відео):

3. "Мій хлопець – псих!" ("Збірка промінців надії") (2012)

Пет Солітано провів деякий час в психіатричній лікарні. Він повертається додому до своїх батьків і намагається помиритися із своєю дівчиною. Одного разу в гостях у друга він зустрічає Тіффані, яка теж лікувалася у психлікарні. Того ж дня вона пропонує Пету зайнятися коханням, на що він категорично не погоджується, адже має намір помиритися з дівчиною. Тіффані погоджується йому допомогти написати для його коханої лист, якщо він візьме участь із нею в танцювальному конкурсі. Пет починає готуватися до змагань.

Дивитися трейлер до фільму "Мій хлопець – псих!" ("Збірка промінців надії") (2012) (відео):

4. "Адам Джонс" (2015)

Три роки назад Адам Джонс, якого грає Бредлі Купер, працював в одному з найкращих ресторанів Парижа. Однак він став не на ту стежку і захопився вживанням наркотиків, через що йому довелося покинути посаду кухара. Після того, як Адам поборов залежність, він вирішує повернутися в кулінарію. Спершу він працює в барі нижчого класу, однак потім вирішує повернутися в Лондон з метою повернути собі славу і отримати третю зірку Мішлена.

Дивитися трейлер до фільму "Адам Джонс" (2015) (відео):

5. "Народження зірки" (2018)

Кантрі-музикант Джексон Мейн (Бредлі Купер) переживає на найкращі часи і перебуває в поганій формі. Він часто випиває до втрати свідомості, що погано впливає на його репутацію. Одного разу в барі, в який він зайшов після концерту, він зустрічає талановиту дівчину Еллі, особливість якої він відчув одразу. Після першої зустрічі він розуміє, що закохався у неї. Співак вирішує допомогти їй побудувати кар’єру, однак після того, як інтерес до Еллі збільшується, його популярність зменшується. Він продовжує випивати, попри обіцянки коханій не робити цього. І так продовжується досить тривалий час. Одного дня він зрозумів, що далі так бути не може.

Дивитися трейлер до фільму "Народження зірки" (2018) (відео):