Зірка "Пліткарки" Блейк Лайвлі народила третю дитину

105 Читать новость на русском
Раян Рейнольдс і Блейк Лайвлі
Раян Рейнольдс і Блейк Лайвлі / www.gettyimages.com

Зірка серіалу "Пліткарка" Блейк Лайвлі народила третю дитину від чоловіка, актора Раяна Рейнольдса. Подружжя ретельно приховує подробиці свого особистого життя, відтак ЗМІ лише у жовтні дізналися про те, що актриса стала мамою у серпні 2019 року.

Як повідомляє видання US Weekly, Блейк Лайвлі і Раян Рейнольдс стали батьками третього малюка у серпні 2019 року. Зіркові батьки не ведуть надто публічне життя та не розкривають подробиці поповнення у сім'ї.

Читайте також: Солістка The Hardkiss знялася у сімейній фотосесії: зворушливі знімки

Тому наразі невідомо, якої статі народилася дитина у подружжя. Кіноактори також офіційно не підтвердили появу малюка.

Пара повідомила про поповнення у сім'ї на червоній доріжці прем'єри фільму "Покемон детектив Пікачу" у Нью-Йорку ще на початку травня. Подружжя перебуває в офіційному шлюбі з 2012 року, перед цим прозустрічавшись 11 місяців. У Блейк і Раяна вже є 2 доньки Джеймс та Інес, які часто з ними відвідують світські заходи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Blake Lively (@blakelively)

 

 

blog_ava
Через що збільшуються лімфовузли: 5 причин
сьогодні
8222
Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Блейк Лайвлі Зіркові діти Зіркові мами
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Пам'яті Стіва Джобса: найбільш мотивуючі цитати творця iPhone
сьогодні 10:30 Пам'яті Стіва Джобса: найбільш мотивуючі цитати творця iPhone
Наталя Сколоздра 4558
15 тварин України, яких ми можемо більше не зустріти у природі
4 жовтня 15:04 15 тварин України, яких ми можемо більше не зустріти у природі
Олена Левчук 25503
Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 4 – 6 жовтня
4 жовтня 09:03 Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 4 – 6 жовтня
262
Що подарувати на День учителя: небанальні сюрпризи для улюблених педагогів
3 жовтня 16:49 Що подарувати на День учителя: небанальні сюрпризи для улюблених педагогів
Квітослава Туз 2164
Що відомо про тур Меган Маркл і принца Гаррі Африкою: головні факти
2 жовтня 17:34 Що відомо про тур Меган Маркл і принца Гаррі Африкою: головні факти
Марта Вересюк 4019
Новини
Більше новин
Залиште відгук