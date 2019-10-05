Зірка "Пліткарки" Блейк Лайвлі народила третю дитину

Зірка серіалу "Пліткарка" Блейк Лайвлі народила третю дитину від чоловіка, актора Раяна Рейнольдса. Подружжя ретельно приховує подробиці свого особистого життя, відтак ЗМІ лише у жовтні дізналися про те, що актриса стала мамою у серпні 2019 року.

Як повідомляє видання US Weekly, Блейк Лайвлі і Раян Рейнольдс стали батьками третього малюка у серпні 2019 року. Зіркові батьки не ведуть надто публічне життя та не розкривають подробиці поповнення у сім'ї.

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Тому наразі невідомо, якої статі народилася дитина у подружжя. Кіноактори також офіційно не підтвердили появу малюка.

Пара повідомила про поповнення у сім'ї на червоній доріжці прем'єри фільму "Покемон детектив Пікачу" у Нью-Йорку ще на початку травня. Подружжя перебуває в офіційному шлюбі з 2012 року, перед цим прозустрічавшись 11 місяців. У Блейк і Раяна вже є 2 доньки Джеймс та Інес, які часто з ними відвідують світські заходи.