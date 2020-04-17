Помер зірка "Рембо" Браян Деннегі

Американський актор Браян Деннегі помер 15 квітня. Родина зірки 80-х поспішила запевнити, що смерть настала з природних причин і не пов'язана зі спалахом коронавірусу

Про втрату для світового кінематографа повідомила донька Браяна Деннегі. Вона оголосила на особистій сторінці у твіттері, що тата не стало у ніч на 15 квітня. Актору, який зіграв в американській стрічці "Рембо", був 81 рік.

Читайте також Ольга Фреймут зізналася про втрату духовного наставника: Він святий

Сім'я вирішила не розкривати подробиць сметрі актора, проте випередила припущення у пресі, що причиною міг стати коронавірус, який забирає тисячі життів по всьому світу. Близькі зазначили, що Браян Деннегі помер з природних причин.

З болем у серці ми оголошуємо, що наш батько Браян помер минулої ночі. Великодушний, гордий і відданий батько і дідусь, за ним сумуватимуть дружина Дженніфер, родина та багато друзів,

– написала донька Елізабет.

It is with heavy hearts we announce that our father, Brian passed away last night from natural causes, not Covid-related. Larger than life, generous to a fault, a proud and devoted father and grandfather, he will be missed by his wife Jennifer, family and many friends. pic.twitter.com/ILyrGpLnc3 — Elizabeth Dennehy (@dennehyeliza) April 16, 2020

Браян Деннегі постава на екрані у таких стрічках, як "Рембо", "Кокон", "Поліція Маямі: Відділ моралі" та десятках інших. Він зіграв чимало ролей у кіно, проте славу і визнання йому принесла п'єса "Смерть продавця" у Бродвейському театрі, яку згодом екранізували. Актор двічі става лауреатом премії Тоні та одноразовим володарем Золотого глобуса.