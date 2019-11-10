Зірка "Сам удома" використав популярний образ Кевіна у новорічній рекламі

Один з найуспішніших дітей-акторів в історії Голлівуду Маколей Калкін знявся у різдвяній рекламі шкарпеток. Шведський бренд Happy Socks зняв новорічний ролик, головний герой якого змужнілий Маколей Калкін. Він не лише позував перед об'єктивами камер, а й став дизайнером однієї з пар шкарпеток.

Напередодні різдвяних свят популярність Маколея Калкіна зростає в рази. Незважаючи на те, що прем'єра легендарного фільму "Сам удома" відбулася 29 років тому, образ головного персонажа Кевіна Маккаллістера є актуальним і дотепер.

Читайте також: Лілі-Роуз Депп знялася в різдвяному кампейні Chanel: відео

Шведський бренд шкарпеток Happy Socks зняв новорічний ролик, головним героєм якого став зірка "Сам удома".

Маколей Калкін у відеоролику "Naughty or Nice" постав в образі дорослого Кевіна Маккаллістера. Актор, одягнений у светр з оленями і строкаті шкарпетки у великий горох, позує з ігуаною. Калкін також розповів про своє ставлення до Різдва.

Кожен день – свято, крім, як ви знаєте, самих свят. Я став занадто старий для всього цього лайна,

– поділився актор.

У компанії розповіли, що Маколей Калкін брав участь в створенні нової колекції. Він став дизайнером однієї з пар шкарпеток. До моделі він додав принт заячих вух, провівши паралелі зі своїм подкастом BunnyEars.



Шкарпетки, дизайнером яких став Маколей Калкін / Happy Socks