Зірка "Сам удома" використав популярний образ Кевіна у новорічній рекламі

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Маколей Калкін у рекламі шкарпеток
Маколей Калкін у рекламі шкарпеток / Happy Socks

Один з найуспішніших дітей-акторів в історії Голлівуду Маколей Калкін знявся у різдвяній рекламі шкарпеток. Шведський бренд Happy Socks зняв новорічний ролик, головний герой якого змужнілий Маколей Калкін. Він не лише позував перед об'єктивами камер, а й став дизайнером однієї з пар шкарпеток.

Напередодні різдвяних свят популярність Маколея Калкіна зростає в рази. Незважаючи на те, що прем'єра легендарного фільму "Сам удома" відбулася 29 років тому, образ головного персонажа Кевіна Маккаллістера є актуальним і дотепер. 

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Шведський бренд шкарпеток Happy Socks зняв новорічний ролик, головним героєм якого став зірка "Сам удома". 

Маколей Калкін у відеоролику "Naughty or Nice" постав в образі дорослого Кевіна Маккаллістера. Актор, одягнений у светр з оленями і строкаті шкарпетки у великий горох, позує з ігуаною. Калкін також розповів про своє ставлення до Різдва.

Кожен день – свято, крім, як ви знаєте, самих свят. Я став занадто старий для всього цього лайна,
– поділився актор.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Happy Socks (@happysocks)

У компанії розповіли, що Маколей Калкін брав участь в створенні нової колекції. Він став дизайнером однієї з пар шкарпеток. До моделі він додав принт заячих вух, провівши паралелі зі своїм подкастом BunnyEars.


Шкарпетки, дизайнером яких став Маколей Калкін / Happy Socks

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Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Реклама Різдво
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