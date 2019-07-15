Зірка "Секс і місто" Кім Кетролл відверто зізналась, чому ніколи не повернеться в серіал

Поки голлівудські актори з популярного серіалу "Беверлі Хіллз, 90210" із задоволенням повернулись до своїх знаменитих ролей, їхні колеги зі "Секс і місто" не прагнуть перезапускати проект. Зокрема, знаменита Кім Кетролл, яка зіграла Саманту Джонс, вже заявила, що не повернеться в серіал.

У березні 2019 року всі світові ЗМІ поширили офіційну інформацію, що прихильники кінострічки "Секс і місто" побачать продовження їхнього улюбленого серіалу. Однак, як зізналась Кім Кетролл журналістам таблоїда The Daily Mail, про перезапуск багатосерійного фільму з попереднім акторським складом не може йти мова.

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Зірка відверто заявила, що особисто вона категорично відмовляється повертатись на цей знімальний майданчик. Тому Саманту у її виконанні глядачам очікувати не варто.

Ніколи. Це не для мене. Я намагаюся робити уроки зі свого життя, і мій головний урок полягає в тому, щоб працювати тільки з хорошими людьми і робити це весело,

– заявила Кім Кетролл, натякаючи на ворожнечу із Сарою Джесікою Паркер.

У ЗМІ подейкують, що не тільки конфлікт змусив норовливу акторку відмовитись від успішної ролі. Сценарій для нового сезону буде зроблений за мотивами книги "Чи є ще секс у великому місті?" Кендес Бушнелл. Там сюжет сконцентрований на образі Керрі Бредшоу, яку майстерно зіграла Сара Джесіка Паркер. Тому її колега не хоче бути в тіні популярності головної героїні.

Конфлікт між двома голлівудськими зірками триває вже кілька років, а акторки не соромляться його публічно коментувати. Все почалось із того, що Кім Кетролл дізналась, що у Сари Джесіки Паркер є більші гонорари за участь у серіалі. Тому вона досить різко висловила своє незадоволення щодо цього.

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У 2018 році неприязнь досягнула своєрідного апогею. Кім публічно заявила, що Сара "могла б бути добрішою" до неї, а згодом різко розкритикувала слова співчуття колеги щодо смерті її брата.

"Я не потребую твоєї любові або підтримки в цей трагічний час... Моя мама сьогодні запитала: "Коли ця лицемірка залишить тебе в спокої?" Твої постійні розмови про себе – хворобливе нагадування про те, якою жорстокою ти була і продовжуєш залишатися. Дозволь мені пояснити, якщо досі незрозуміло: ти – не моя сім'я, не мій друг. Я пишу це, щоб сказати востаннє. Припини використовувати нашу трагедію для відновлення власного іміджу милої дівчини!" – заявила Кетролл.

Спершу Сара Джесіка Паркер не реагувала на резонансні образи колеги, проте в прямому ефірі одного з шоу не уникнула питання про конфлікт. Акторка зізналась, що ніколи не сварилась з Кім Кетролл та не розуміє, чому між ними є незрозуміла ворожнеча. При цьому зірку підтримали й інші головні акторки із серіалу "Секс і місто".



Серіал "Секс і місто" / Кадр із серіалу