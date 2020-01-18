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Зірка "Секс і місто" Синтія Ніксон шокувала прихильників своїм виглядом: фото

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Синтія Ніксон – акторка серіалу "Секс і місто" / elle.ua

Голлівудська акторка Синтія Ніксон, найбільш відома за роллю Міранди у серіалі "Секс і місто", приголомшила прихильників публічним виходом. Зірка суттєво набрала вагу, відтак змінилась до невпізнання.

Днями у знаменитому театрі Семюеля Дж. Фрідмана, що в Нью-Йорку, відбулась довгоочікувана прем'єра "Мене звуть Люсі Бартон". Чимало поціновувачів мистецтва прийшли на Бродвей, щоб першими переглянути виставу. Серед запрошених гостей світського заходу була й знаменита акторка Синтія Ніксон. 

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Зірка "Секс і місто" залюбки постала перед камерами журналістів, красуючись у буденному чорному пальті з поясом та чоботах без підборів. Елегантності образу 53-річної Синтії Ніксон додав темний шарф зі світлою стрічкою, яким вона прикрила не зовсім вдалий look для світського виходу.

Синтія Ніксон у Нью-Йорку
Синтія Ніксон у Нью-Йорку / Getty Images

Однак не вбрання шокувало прихильників. У мережі не впізнали акторку Синтію Ніксон. Тепер знаменитість суттєво погладшала та на нових знімках виглядала значно старшою. Звернули увагу й на шкіру обличчя, в'ялу та з почервоніннями.

Акторка Синтія Ніксон змінилась до невпізнання
Акторка Синтія Ніксон змінилась до невпізнання / Getty Images

Прихильники навіть припустили, що Синтія Ніксон може мати проблеми зі здоров'ям, адже ще 10 січня вона виглядала зовсім по-іншому. Наразі акторка не коментує жодних припущеньщодо її самопочуття та не зважає на хейтерів. 

Синтія Ніксон в театрі 10 січня
Синтія Ніксон в театрі, 10 січня 2020 року / Getty Images

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Краса Голлівуд
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