Зірка "Беверлі-Гіллз" Дженні Гарт продала маєток у штаті Каліфорнія: фото розкішного дому

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Дженні Гарт
Дженні Гарт / Колаж: LifeStyle 24

Відома 47-річна голлівудська акторка Дженні Гарт таємно продала своє помешкання у Лос-Олівос, що в штаті Каліфорнія. Зірка серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210" попросила за маєток всього 1,9 мільйона доларів.

Днями в мережі з'явилася інформація, що свій особняк на березі океану в Малібу продають Джейсон Стетхем і Розі Гантінгтон-Вайтлі. Сума, яку вони бажають отримати за помешкання, сягає 20 мільйонів доларів. А от зірка серіалу "Беверлі-Гіллз" виставила свій будинок за помітно скромнішу ціну.

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Як повідомляє видання Variety, 47-річна актриса продала будинок у штаті Каліфорнія площею 407 квадратних метрів за 1,9 мільйона доларів. У маєтку розмістилося чотири великих спальні, чотири просторих ванних кімнати, а також дві гостьових кімнати.

Поруч з будинком розмістилися квіткові клумби та газони. Простір біля вхідних дверей обладнаний покриттям, а при вході, у вітальні, може зігрівати кам'яний камін. Інтер'єр особняка голлівудської зірки, схоже, створено за переконанням "нічого зайвого", оскільки у спальнях розмістилися лише ліжка, дивани та килими, а в їдальні – великий стіл, рояль і книжкові полиці. Однак ще однією перевагою у будинку Дженні Гарт був відкритий басейн та домашній спа-центр.
 


Фото: Variety 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle
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