Актор Люк Перрі госпіталізований з інсультом і перебуває у комі
52-річний актор Люк Перрі, який зіграв Ділана Маккея в серіалі "Беверлі-Хіллз 90210" (Beverly Hills, 90210), госпіталізований з інсультом в одну з лікарень Лос-Анджелеса.
Відомо, що вранці у середу, 27 лютого, в службу порятунку надійшов дзвінок з дому Перрі, після чого медики терміново госпіталізували актора у найближчу лікарню у Лос-Анджелесі. Про це повідомляє британське видання Daily Mail.
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За іронією долі інсульт у знаменитості стався в той день, коли телекомпанія Fox оголосила, що займеться перезапуском серіалу "Беверлі-Хіллз 90210".
Додамо, перші шість епізодів вийдуть в ефір влітку 2019 року, а у серіалі будуть зніматися інші зірки "Беверлі-Хіллз 90210" Дженні Гарт, Йен Зірінг, Джейсон Прістлі, Брайан Остін Грін, Торі Спеллінг і Габріелль Картеріс. Однак Люк Перрі не підписав згоду на зйомки у перезапуску проекту.
Однією з останніх робіт Люка Перрі були зйомки в нових епізодах "Рівердейла" – він зіграв батька Арчі, Фреда Ендрюса, з пілотного епізоду, що вийшов в 2017.
Крім того, колега по "Беверлі Хіллз 90210" акторка Шеннен Доерті опублікувала на своїй сторінці в Instagram світлину з Люком.
"Мій друже, тримаю тебе міцно і передаю свої сили тобі", – зазначила у підписі Шеннен.
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