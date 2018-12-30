Зірка серіалу "Друзі" Джун Уітфілд померла у 93 роки

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Джун Уітфілд
Джун Уітфілд / globallook.com

Відома британська актриса Джун Уітфілд померла у віці 93 років. Це сталося у п'ятницю, 28 грудня.

Про це повідомляє видання The New York Times.

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Наразі причина смерті не повідомляється. Найбільшу популярність Уітфілд принесла роль в комедійному серіалі "Террі і Джун", який виходив на екрани з 1979 по 1987 рік.

Крім того, Джун зіграла в серіалах "Доктор Хто", "Шоу Бенні Хілла", "Міс Марпл Агати Крісті", "Так тримати", "Нові трюки" і багатьох інших. Також акторка виконала епізодичну роль у серіалі "Друзі".

Що цікаво, одну з останніх своїх ролей вона зіграла у віці 89 років. У 2017 році актриса отримала орден і титул дами від принца Уельського в Букінгемському палаці.

Сцени з Джун Уітфілд: дивіться відео

 

Теги: LifeStyle Великобританія Втрати
Джерело: Lifestyle
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