Зірка серіалу "Друзі" Меттью Перрі шокував своїм виглядом: фото

Поки в Голлівуді активно обговорюють ймовірне відновлення серіалу "Друзі", один із головних героїв Меттью Перрі шокував прихильників своїм виглядом. 49-річний актор помітно погладшав та виглядав досить неакуратно.

Як відомо, після зйомок серіалу "Дивна парочка" у 2016 році Меттью Перрі більше не береться за телепроекти. Голлівудський актор, найбільш відомий за роллю Чендлера у серіалі "Друзі", уникає світських заходів та вкрай рідко постає перед камерами. Однак днями папараці The Daily Mail зуміли сфотографувати Меттью Перрі на вулицях Нью-Йорка.

Читайте також: "Друзі" знову разом: Кортні Кокс відсвяткувала 55-річчя з колегами по серіалу

Опубліковані кадри нажахали прихильників. Меттью Перрі гуляв містом у спортивних штанах, футболці та сорочці. Вбрання мало неохайний вигляд, а на ньому виднілись світлі плями. Журналісти звернули увагу на те, що Меттью Перрі значно погладшав та вже давно не підстригав нігті.

Викликало тривогу й щетина та недоглянута зачіска зірки "Друзі". відтак чимало прихильників написали у Twitter своє занепокоєння, а дехто навіть попросив колег Меттью Перрі, які наразі відпочивають у Мексиці, зателефонувати йому.

Дорогі Кортні Кокс, Дженніфер Еністон та Лайза Кудров, це фото насправді дуже мене турбує. Будь ласка, візьміть свій телевон і подзвоніть Меттью Перрі, щоб пересвідчитись, чи з ним все гаразд,

– написала одна з прихильниць актора.

Sick of the degrading DM headlines – I just hope he’s doing okay, I miss him. ️https://t.co/DcsijgLqXL — matteney_tweets (@matteney_tweets) 21 червня 2019 р.

Відомо, що тривалий час Меттью Перрі бореться з депресією. Окрім цього, актор неодноразово зізнавався, що має алкогольну та наркотичну залежності та звертався за допомогою до лікарів. У серпні 2018 року Меттью Перрі переніс операцію на шлунку.

Весь свій вільний час актор присвятив роботі, тому він може похизуватись чималою фільмографією. Серіал "Друзі", фільми "Танго втрьох", "Дев'ять ярдів", "Малюк", "Шахраї", "Історія Рона Кларка", "Знову 17" – це далеко не весь список кінострічок, де з'явився Меттью Перрі. Водночас актор до 49 років жодного разу не був одружений, а останній роман з акторкою Ліззі Каплан так і не переріс у шлюб.



Меттью Перрі у 2017 році / Getty Images