Зірка серіалу "Друзі" Меттью Перрі зареєструвався в інстаграмі

Відомий канадсько-американський актор, зірка серіалу "Друзі" Меттью Перрі тепер має акаунт в соціальній мережі Instagram. Цього моменту довго чекали прихильники та друзі знаменитості.

Меттью, відомий роллю Чендлера Бінга у "Друзях", не любить показувати своє життя на публіці і рідко з'являється на світських заходах. Всі вже звикли до цього, проте зірка вміє дивувати. Меттью Перрі став шостим актором культового серіалу, за яким тепер можна буде спостерігати в інстаграмі.

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Поки що на його сторінці немає дописів, проте Перрі вже встиг підписатися на 21 друга. За сторінкою актора вже стежать більш, ніж півтора мільйона користувачів інстаграму.



Скріншот сторінки Меттью Перрі в інстаграмі / Instagram / @mattyperry4

Акаунти акторів серіалу "Друзі" в інстаграмі: