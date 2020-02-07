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Зірка серіалу "Друзі" Меттью Перрі зареєструвався в інстаграмі

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Меттью Перрі / Фото: Getty Images

Відомий канадсько-американський актор, зірка серіалу "Друзі" Меттью Перрі тепер має акаунт в соціальній мережі Instagram. Цього моменту довго чекали прихильники та друзі знаменитості.

Меттью, відомий роллю Чендлера Бінга у "Друзях", не любить показувати своє життя на публіці і рідко з'являється на світських заходах. Всі вже звикли до цього, проте зірка вміє дивувати. Меттью Перрі став шостим актором культового серіалу, за яким тепер можна буде спостерігати в інстаграмі

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Поки що на його сторінці немає дописів, проте Перрі вже встиг підписатися на 21 друга. За сторінкою актора вже стежать більш, ніж півтора мільйона користувачів інстаграму. 

Меттью Перрі в інстаграмі
Скріншот сторінки Меттью Перрі в інстаграмі / Instagram / @mattyperry4

Акаунти акторів серіалу "Друзі" в інстаграмі:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finally!!! Yay!! Can’t believe my eyes MY EYES Welcome to Instagram @mattyperry4 #friendsforlife

Допис, поширений Lisa Kudrow (@lisakudrow)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

And now we’re Instagram FRIENDS too. HI INSTAGRAM

Допис, поширений Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“The Last Supper” before taping “The Last One” on Jan 23, 2004. #tbt #friends

Допис, поширений Courteney Cox (@courteneycoxofficial)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Matt LeBlanc (@mleblanc)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений David Schwimmer (@_schwim_)

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle
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