Зірка серіалу "Друзі" опублікувала архівні кадри зі знімального майданчика

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Серіал "Друзі": у мережу потрапили кадри зі знімального майданчика
Серіал "Друзі": у мережу потрапили кадри зі знімального майданчика / www.nerdsandbeyond.com

Нещодавно культовий серіал "Друзі" святкував 25-річчя з дня виходу першої серії. Чимало зірок поділились своїми спогадами про ситком, а акторка Калі Шелдон, яка зіграла маленьку доньку Рейчел та Роса, показала архівні кадри зі знімального майданчика.

Унікальні фото, яких досі ніхто не бачив у мережі, вона розмістила на офіційній інстаграм-сторінці. На світлинах видно, як маленька Калі позує зі своїми зірковими колегами Дженніфер Еністон, Лізою Кудроу та Кортні Кокс. Акторки залюбки приділяли час дитині та за лаштунками не відмовлялись від спілкування та ігор з нею. 

Важливо: "Друзям" – 25 років: таємниці культового серіалу, яких ви могли не знати

"Як все починалось", – зворушливо написала Калі Шелдон. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от cali (@cali.sheldon)

Відомо, що роль дівчина ділила зі своєю сестрою-близнючкою Ноель. Дівчатка знімались у серіалі "Друзі" в 2003 – 2004 роках, коли їм було всього рік. Тоді Ноель та Калі стали найбільш популярними дітьми світу. Однак переглянути кадр за своєю участю вони змогли тільки, коли їм виповнилось 13.

Після такого дебюту в Голлівуді Калі та Ноель Шелдони продовжили зніматись у фільмах. Наразі їм 17, а на рахунку дівчат кілька кінострічок, зокрем, "Ми". Про сам же серіал "Друзі", який зробив їх популярними, вони майже нічого не пам'ятають. Зате мама акторок в одному з коментарів зізналась, що до її доньок ставились, як до справжніх принцес. Особливо Дженніфер Еністон, яка була їхньою мамою у ситкомі, намагалась якомога більше часу проводити з малюками, що видно на чарівному кадрі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от cali (@cali.sheldon)

Що відомо про серіал "Друзі"?
Серіал отримав шалену популярність після виходу перших серій у 1994 році. І досі кіномани із задоволенням переглядають кумедні епізоди про Джої, Чендлера, Роса, Рейчел, Моніку та Фібі.

У центрі сюжету – історія 6 молодих людей, які живуть в квартирах навпроти. Як і всі жителі Нью-Йорка, їх цікавлять декілька питань: де взяти гроші, як знайти своє місце в житті, де шукати своє кохання і як встигнути вчасно внести орендну плату за квартиру. Відтак головні герої серіалу потрапляють у курйозні ситуації, розважаються, закохуються і втрачають коханих, змінюють роботу та смакують каву в улюбленій кав'ярні поряд із домом.

Калі та Ноель Шелдони постали в останніх сезонах ситкому. Дівчатка зіграли дитину Рейчел та Роса. Таке рішення стало справжньою несподіванкою для глядачів, адже ніхто не міг передбачити, що персонаж Дженніфер Еністон стане мамою. На відміну від Рейчел, сама акторка дітей не має. 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Кіно
Джерело: LifeStyle 24
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