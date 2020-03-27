Зірка серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька приміряла піджак на голе тіло: пікантні фото
Українська акторка Дар'я Петрожицька, найбільш відома за участю в серіалі "Папік", не нудьгує на карантині. Дівчина поділилась у мережі звабливими знімками, зробленими у столичній фотостудії.
Після участі в комедійному серіалі "Папік" Дар'я Петрожицька прокинулась знаменитою. Тисячі кіноманів були в захваті від образу акторки, яка зіграла спокусницю багатіїв. Ще більшої популярності у мережі вона отримала після участі в шоу "Голос країни-10". Наразі за інстаграм-сторінкою Дар'ї Петрожицької стежать понад 146 тисяч людей, відтак ледь не щодня вона радує своїх прихильників новими приватними кадрами.
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26 березня українська зірка поділилась результатами пікантної зйомки в Києві. Дар'я Петрожицька приміряла трендовий штанний костюм oversize. Спокусливості її вигляду додавала відсутність бюстгальтера та розстебнутий верхній одяг. Акторка виглядала дуже сексуально, що відзначили усі підписники її блогу.
Дар'я Петрожицька / Instagram / @petrozhitskaya
А вже у дописі Дар'я Петрожицька не оминула найважливішу тему сьогодення – пандемію коронавірусу. Зірка закликала всіх залишатись вдома та не порушувати умов карантину.
"Бережіть себе, хороші люди", – додала вона.
Сексуальна Дар'я Петрожицька / Instagram / @petrozhitskaya
Зірка серіалу "Папік" показала пікантну фотосесію / Instagram / @petrozhitskaya
Дар'я Петрожицька / Instagram / @petrozhitskaya
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