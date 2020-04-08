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Зірка серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька вперше розповіла про шлюб та розлучення

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Дар'я Петрожицька / Instagram / @petrozhitskaya

Українська акторка театру та кіно, зірка популярного серіалу телеканалу "1+1" "Папік" Дар'я Петрожицька вперше поділилася історією невзаємного кохання та розповіла про шлюб. Знаменитість зізналася, що шкодує про розлучення.

Дар'я Петрожцька не любить говорити про особисте життя, але зробила виняток. В ексклюзивному інтерв'ю для рубрики "Кава з перцем" програми "Зірковий шлях", що виходить на телеканалі "Україна", дівчина відверто розповіла про стосунки з колишнім чоловіком та зізналася, що шкодує про їхнє розлучення, бо досі не може знайти людину, з якою була б настільки близька, як з екскоханим.

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Дар'я каже, що після вступу до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. Карпенка-Карого вона закохалася в одного зі студентів. Це було невзаємне кохання з першого погляду, яке тривало півтора роки. Потім вона зустріла свого майбутнього чоловіка Олексія. 

Вони почали зустрічатися, але стосунки тривали два тижні і Олексій пішов до іншої. Та вже менше, ніж за рік колишні закохані знову зійшлися і невдовзі одружилися. Шлюб тривав п'ять років. 

Даша пішла за Олексієм в Театр юного глядача, де він був провідним актором. Натомість дівчині діставалися поодинокі ролі другого плану. Зірка зізнається, що гра в театрі їй не дуже подобалася і вона вирішила з головою поринути в сімейні справи. 

Десь на четвертому році подружнього життя я подумала, що в театрі більше не хочу залишатися і можна народити дитину. Але це так і не сталося,
– зізнається Дар'я.

Петрожицька каже, що не любить говорити про розлученння, бо не знає, що стало його причиною. На той момент пара вважала, що так буде краще для обох.

З того часу я, напевно, вже рази три пожалкувала про це. Пройшло вже три роки після розлучення, а я досі не можу знайти свою людину,
– поділилася акторка.

 

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Кіно Зіркові розлучення Зіркові романи
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